Στην Κρήτη, ένα 5χρονο παιδί νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ύστερα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής (28/09), όταν το παιδί παρασύρθηκε από μηχανάκι σε κεντρικό δρόμο της πόλης. Το συμβάν προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή.

Αρχικά, το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε σοβαρές κακώσεις και κατάγματα και αποφάσισαν την άμεση διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το παιδί παραμένει διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Ο οδηγός της μηχανής συνελήφθη από την αστυνομία, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος. Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.