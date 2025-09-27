Ανησυχία έχει προκαλέσει στην Κρήτη το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου που καταγράφηκε στον Νομό Ηρακλείου, σε άνδρα 66 ετών που ανήκει σε ανοσοκατεσταλμένη ομάδα πληθυσμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, το κρούσμα εντοπίστηκε σε χωριό της ενδοχώρας του Δήμου Ηρακλείου και επιβεβαιώθηκε χθες Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου από τον ΕΟΔΥ και το εργαστήριο ιολογίας. Ήδη η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης έχει προχωρήσει στην τοποθέτηση παγίδων για την παρακολούθηση των κουνουπιών, τόσο στο συγκεκριμένο χωριό, όσο και σε γειτονικά, καθώς ο 66χρονος δεν είχε ταξιδέψει κάπου. Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί ψεκασμοί στα γύρω χωριά, με στόχο τον περιορισμό της διασποράς του ιού μέσω των κουνουπιών.

Υπενθυμίζεται, ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μέσω των τσιμπημάτων μολυσμένων κουνουπιών, καθιστώντας κρίσιμη την έγκαιρη επέμβαση με προληπτικά μέτρα καταπολέμησης των εντόμων. Οι υγειονομικές αρχές παραμένουν σε εγρήγορση, ενώ συνιστούν στους πολίτες να λαμβάνουν ατομικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια, ειδικά τις ώρες αιχμής δραστηριότητάς τους.