Το πρώτο κύμα φθινοπωρινής κακοκαιρίας πλησιάζει, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για έντονα καιρικά φαινόμενα και τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, ενώ το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr δημοσίευσε χάρτες με τις εκτιμώμενες βροχοπτώσεις.

Ένα βαρομετρικό χαμηλό που προέρχεται από την Ιταλία και κινείται ανατολικά, θα φέρει σταδιακή μεταβολή του καιρού από το απόγευμα του Σαββάτου (27/9), με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας.

«Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27/9) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28/9), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία)», ενημερώνει η ΕΜΥ.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, το Σάββατο αναμένονται αρχικά τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά, καθώς επίσης στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης.

Από τις απογευματινές ώρες, βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο Κεντρικό Ιόνιο και στην Νότια Πελοπόννησο, που κατά τη διάρκεια της νύχτας θα επηρεάσουν τη Δυτική Στερεά και τα υπόλοιπα τμήματα της Πελοποννήσου. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Ιθάκη και Λευκάδα), Δυτική Στερεά, Νότια και Δυτική Πελοπόννησο, ενώ βαθμιαία από τις πρωινές ώρες της Κυριακής 28/09 θα εξασθενήσουν και θα κινηθούν ανατολικά επηρεάζοντας τοπικά τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα.

Στην παρακάτω Ομάδα Χαρτών παρουσιάζεται το εκτιμώμενο ύψος βροχής για επιλεγμένα τρίωρα, από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 27/09 έως τις μεσημεριανές ώρες της Κυριακής 28/09/2025, όπως υπολογίστηκε από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, ενώ επισημαίνονται οι περιοχές που αναμένονται τα έντονα φαινόμενα.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για την Κυριακή 28/09, κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).

Σχηματίστηκε η διαταραχή που φέρνει καταιγίδες

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, έκανε ανάρτηση σχετικά με την επερχόμενη κακοκαιρία στη χώρα μας, σημειώνοντας: «Η ατμοσφαιρική διαταραχή που περιμέναμε από χθες πάνω από τη νότια Ιταλία έχει ήδη σχηματιστεί, όπως φαίνεται στη δορυφορική εικόνα του πρωινού. Σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα, το απόγευμα θα περάσει στη δυτική Ελλάδα, με τα φαινόμενα να εντείνονται προς το βράδυ».

«Σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα δίνουν τα μοντέλα»

Την προσοχή των πολιτών ορισμένων περιοχών της χώρας εφιστά ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας . Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του για την επιδείνωση που θα παρουσιάσει ο καιρός: «Σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα δίνουν τα μοντέλα».

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας τονίζει: «Μεγάλη προσοχή χρειάζεται από την Κυριακή 28/9 τα ξημερώματα μέχρι το απόγευμα της ίδια ημέρας σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο , Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, διότι η κακοκαιρία παρουσιάζει εμμονή με ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες για αρκετές ώρες στις περιοχές αυτές, με αποτέλεσμα να πέσουν αρκετοί τόνοι νερό».

Και καταλήγει: «Ευελπιστώ το περισσότερο νερό να πέσει στη Θάλασσα διότι τα 100mm (ίσως και περισσότερο) νερού είναι ποσότητα που πέφτει σε 2-3 μήνες στις περιοχές αυτές».