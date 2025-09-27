Ένα σοκαριστικό περιστατικό συγκλονίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ένας 53χρονος άνδρας ομολόγησε σε ζωντανή τηλεοπτική συνέντευξη ότι δολοφόνησε τους γονείς του πριν από οκτώ χρόνια και έκρυψε τα πτώματά τους στην αυλή του σπιτιού τους. Αμέσως μετά την παραδοχή του, μόλις αποχώρησε από το τηλεοπτικό στούντιο, συνελήφθη από τις αρχές.

Ο Λόρενζ Κράους, ο οποίος παραδέχτηκε το αποτρόπαιο έγκλημα την Πέμπτη, βρέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών μετά την ανακάλυψη δύο σορών από την αστυνομία. Οι αρχές ξεκίνησαν την έρευνα όταν διαπιστώθηκε ότι οι ηλικιωμένοι γονείς του, ο Φραντς και η Τερέσια Κράους, συνέχιζαν να λαμβάνουν κοινωνικά επιδόματα, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν δώσει σημεία ζωής για πολλά χρόνια.

Ο 53χρονος επικοινώνησε ο ίδιος με το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS6 και ζήτησε να δώσει συνέντευξη, η οποία διήρκησε περίπου μισή ώρα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, περιέγραψε τις δολοφονίες των γονιών του ως «ευθανασίες» και ισχυρίστηκε ότι εκείνοι του ζήτησαν να βάλει τέλος στη ζωή τους, καθώς η υγεία τους είχε επιδεινωθεί σημαντικά.

Σε μια χαρακτηριστική στιγμή της συνέντευξης, ο παρουσιαστής ρώτησε τον Κράους αν οι γονείς του γνώριζαν ότι θα τους έθετε τέλος. Εκείνος απάντησε καταφατικά, τονίζοντας ότι η πράξη του ήταν γρήγορη και χωρίς πόνο. Παρά την αρχική του διστακτικότητα να παραδεχτεί το έγκλημα, τελικά ομολόγησε μετά από την επιμονή του δημοσιογράφου, δηλώνοντας πως «εκτέλεσε το καθήκον του» προς τους γονείς του.

Επίσης ο Κράους ανέφερε συγκεκριμένα ότι η μητέρα του είχε τραυματιστεί σοβαρά μετά από πτώση, ενώ ο πατέρας του είχε χάσει την ικανότητα οδήγησης μετά από επέμβαση καταρράκτη. Παρ’ όλα αυτά, όπως τόνισε, κανένας από τους δύο δεν έπασχε από ανίατη ασθένεια.

Aπό τις αστυνομικές έρευνες διαπιστώθηκε ότι ο δράστης λάμβανε επί χρόνια τα κοινωνικά επιδόματα που προορίζονταν για τους γονείς του, παρότι εκείνοι ήταν νεκροί. Το γεγονός αυτό περνούσε απαρατήρητο από τους γείτονες, οι οποίοι πίστευαν πως η οικογένεια είχε απλώς μετακομίσει, καθώς δεν είχαν αντιληφθεί κάτι ύποπτο.

Φωτογραφία CBS6 Albany/You tube