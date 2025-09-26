Ο Ντέιβιντ 11 ετών και ο Τζόναθαν 14 ετών εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς από τους δρόμους του Μπέλφαστ, της Βόρειας Ιρλανδίας αφήνοντας πίσω τους οικογένειες βυθισμένες στον πόνο και την αγωνία. Έξι δεκαετίες μετά, η αστυνομία ανοίγει ξανά τον φάκελο, με ερωτήματα για κυκλώματα παιδεραστών, συγκάλυψη και σκοτεινές αλήθειες που το κράτος ίσως απέκρυψε.

Το τρένο για Μπανγκόρ

Οι αρχές εκτιμούν ότι τα αγόρια μπορεί να επιβιβάστηκαν σε τρένο για το Μπανγκόρ. Ωστόσο, οι οικογένειές τους επιμένουν πως τίποτα δεν έδειχνε πρόθεση φυγής. «Δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι ήταν δυστυχισμένος ή σε μπελάδες», είπε η οικογένεια του Ντέιβιντ. Ο πατέρας του Τζόναθαν τον περιέγραψε ως «χαρούμενο παιδί» που τα πήγαινε καλά στο σχολείο Ashfield Boys’.

Η σκοτεινή δεκαετία

Κατά τον χειμώνα του 1969, νεαρά αγόρια άρχισαν να εξαφανίζονται από τους δρόμους του Μπέλφαστ. Μέχρι το 1974, πέντε παιδιά είχαν χαθεί σε ακτίνα πέντε μιλίων.

Ο Ντέιβιντ και ο Τζόναθαν ήταν οι πρώτοι.

Το 1973, ο 10χρονος Μπράιαν ΜακΝτέρμοτ εξαφανίστηκε. Δέκα ημέρες αργότερα, τα διαμελισμένα και καμένα λείψανά του βρέθηκαν σε σακί στον ποταμό Λάγκαν. Κανείς δεν συνελήφθη ποτέ.

Υποψίες για συγκάλυψη

Το ντοκιμαντέρ Lost Boys: Belfast’s Missing Children έθεσε ερωτήματα για πιθανή ύπαρξη κυκλώματος παιδεραστών και θεσμικές αποτυχίες – ακόμη και συγκάλυψη. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι μυστικές υπηρεσίες ενδέχεται να παρενέβησαν για να προστατεύσουν «πρόσωπα-κλειδιά» που ήταν γνωστοί παιδόφιλοι.

Το σκάνδαλο του Kincora

Το 1980 αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο του ιδρύματος Kincora Boys’ Home, όπου για δεκαετίες κακοποιούνταν παιδιά. Το κτίριο βρισκόταν μόλις ένα μίλι από το σπίτι του Ντέιβιντ και μισό μίλι από του Τζόναθαν. Ο σκηνοθέτης Ντες Χέντερσον τονίζει: «Δεν είναι πιθανό τέσσερα αγόρια να χάθηκαν τυχαία χωρίς να βρεθεί ποτέ ίχνος. Το μόνο σενάριο που απομένει είναι η απαγωγή και η δολοφονία».

Νέα έρευνα

Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας δηλώνει πως η υπόθεση παραμένει ανοιχτή. «Ο πόνος της αβεβαιότητας είναι αδιανόητος», είπε ο ντετέκτιβ επιθεωρητής Άρμστρονγκ. «Θα εξετάσουμε κάθε πιθανότητα και κάθε μαρτυρία, ακόμη και μετά από 56 χρόνια». Οι οικογένειες, με τη στήριξη δικηγόρων, ζητούν όλες οι υποθέσεις εξαφανίσεων παιδιών της εποχής να ενωθούν σε μία κεντρική έρευνα. «Μόνο έτσι θα υπάρξει ελπίδα για δικαιοσύνη», υπογραμμίζουν.

Πηγή: Daily Mail