Η ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη αναμένεται να μεταδοθεί με μεγάφωνα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Η εφημερίδα Haaretz επικαλείται στρατιωτικές πηγές και αναφέρει ότι γίνονται προετοιμασίες για την αναμετάδοση της ομιλίας μέσω μεγαφώνων τοποθετημένων σε φορτηγά, τα οποία θα βρίσκονται κοντά στον φράκτη που χωρίζει το Ισραήλ από τη Γάζα.

Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, η Νότια Διοίκηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων έλαβε εντολή να προχωρήσει σε αυτό που ανώτεροι αξιωματικοί χαρακτηρίζουν ως «ψυχολογικό πόλεμο», μεταδίδοντας την ομιλία του πρωθυπουργού από τα μεγάφωνα.

«Κανείς δεν κατανοεί ποιο είναι το στρατιωτικό όφελος», ανέφερε ανώτερος αξιωματικός στην εφημερίδα. Την ίδια ώρα, συγγενείς των Ισραηλινών ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα εξέφρασαν έντονες επικρίσεις για την απόφαση.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος ynet μετέδωσε ότι η εντολή για την τοποθέτηση μεγαφώνων κοντά σε παλαιστινιακές κοινότητες δόθηκε απευθείας από το γραφείο του Νετανιάχου, με στόχο τη μετάδοση της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τον ισραηλινό στρατό.