Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι ο ίδιος και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σημείωσαν «σημαντική πρόοδο» σε μια σειρά περιφερειακών και διμερών θεμάτων κατά την πρώτη τους συνάντηση στο Λευκό Οίκο μετά από έξι χρόνια, όπου συζήτησαν θέματα αμυντικής συνεργασίας και εμπορίου.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση της Πέμπτης με τον Ερντογάν ότι πιστεύει ότι η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, θα συμφωνήσει με το αίτημά του να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και είπε ότι ενδέχεται να άρει τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Άγκυρας, ώστε να μπορεί να αγοράσει προηγμένα αμερικανικά αεροσκάφη F-35.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους κατά την πτήση επιστροφής του από την Ουάσινγκτον, ο Ερντογάν είπε ότι οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με μέτρα για την ενίσχυση του εμπορίου, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης των τελωνειακών δασμών, προκειμένου να επιτύχουν τον στόχο τους για εμπορικό όγκο 100 δισ. δολαρίων.

«Είναι σίγουρα αδύνατο να επιλυθούν όλα τα ζητήματα σε μία μόνο συνάντηση. Ωστόσο, η συνάντηση αυτή οδήγησε σε σημαντική πρόοδο σε πολλά ζητήματα», δήλωσε ο Ερντογάν, σύμφωνα με το κείμενο των δηλώσεών του που κοινοποίησε το γραφείο του την Παρασκευή.

Ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι έφυγε από τη συνάντηση με τον Τραμπ «ευχαριστημένος».

Το κείμενο δεν έκανε καμία άμεση αναφορά στις αμερικανικές κυρώσεις ή στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου από την Τουρκία.

Ο Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι υποστηρίζει το «όραμα του Τραμπ για παγκόσμια ειρήνη» και ότι κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τον τρόπο επίτευξης εκεχειρίας και διαρκούς ειρήνης στη Γάζα και την Παλαιστίνη.

Ο Τούρκος ηγέτης, ένθερμος επικριτής του Ισραήλ και της στρατιωτικής του εκστρατείας στη Γάζα, πρόσθεσε ότι εξήγησε στον Τραμπ την ανάγκη για μια λύση δύο κρατών στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη στην περιοχή.

«Εξηγήσαμε πώς μπορεί να επιτευχθεί μια εκεχειρία στη Γάζα και σε ολόκληρη την Παλαιστίνη, καθώς και μια διαρκής ειρήνη στη συνέχεια. Εκεί επιτεύχθηκε μια κατανόηση», είπε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Για το Κυπριακό, ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε πως «η στάση μας και η πολιτική μας για το θέμα της Κύπρου είναι σαφείς. Το θέμα της ομοσπονδίας έχει πλέον κλείσει για εμάς. Κανείς δεν μπορεί να μας παρασύρει ξανά σε συζητήσεις για ομοσπονδία με λογοπαίγνια. Οι Τούρκοι της Κύπρου δεν θα δεχτούν ποτέ να είναι μειονότητα στο νησί. Η μόνη ρεαλιστική λύση είναι η αποδοχή της ύπαρξης δύο ξεχωριστών κρατών στο νησί. Το έχουμε ήδη δηλώσει ξεκάθαρα στην ομιλία μας στο Γενικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών.

Εκφράσαμε για άλλη μια φορά τη στάση μας εκεί, την ανακοινώσαμε σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα ήταν λάθος να περιμένουμε να αλλάξει η στάση μας. Ευχόμαστε οι εκλογές στην “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου” να έχουν θετικά αποτελέσματα. Πιστεύουμε ότι ο τουρκικός λαός της Κύπρου θα κάνει την πιο σωστή και ορθή επιλογή. Ως μητρική χώρα και εγγυητής, δεν θα αφήσουμε ποτέ τους Τούρκους αδελφούς μας στην Κύπρο μόνους».

Αναφορικά με τη Λιβύη, ο Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε πως «η ειρήνη που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση της Τουρκίας μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών στη Λιβύη αποτελεί πηγή ελπίδας όχι μόνο για τον λαό της Λιβύης, αλλά και για ολόκληρη την περιοχή. Οι καλές σχέσεις που έχουμε αναπτύξει με την Αίγυπτο και η διεξαγωγή κοινών ασκήσεων των ναυτικών δυνάμεών μας στη Μεσόγειο μετά από 13 χρόνια αποτελούν απτή απόδειξη του ρόλου που διαδραματίζει η Τουρκία στην ειρήνη και την ασφάλεια της περιοχής».

Παράλληλα, ιδιαίτερη μνεία έκανε και στις σχέσεις με την Αίγυπτο, αναφέροντας ότι «η Τουρκία και η Αίγυπτος είναι δύο σημαντικές χώρες της περιοχής μας. Τα τελευταία χρόνια, οι σχέσεις μας έχουν σημειώσει ιστορική πρόοδο. Εργαζόμαστε για να αυξήσουμε τους τομείς συνεργασίας.

Η Τουρκία δεν έχει βλέψεις για την κυριαρχία κανενός. Ωστόσο, είναι αποφασισμένη να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της. Η στάση μας όσον αφορά τους πόρους της Μεσογείου είναι σαφής. Παίρνουμε το μερίδιο που μας αναλογεί από αυτούς τους πόρους και συνεργαζόμαστε με τους γείτονές μας με βάση την αρχή του αμοιβαίου οφέλους.

Η αποφασιστική στάση της Τουρκίας οδηγεί σε αναθεώρηση των υπολογισμών στην περιοχή. Η Τουρκία είναι πλέον μια δύναμη με λόγο, αποφασιστική και καθοριστική στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Τέλος, «όσον αφορά τις εργασίες για την κατασκευή του αεροπλανοφόρου μας, η ευθύνη για το θέμα αυτό ανήκει κατά κύριο λόγο στον Διοικητή του Πολεμικού Ναυτικού και ειδικότερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Yaşar Güler, παρακολουθεί την εξέλιξη του έργου. Αν χρησιμοποιήσουμε μια έκφραση όπως «θα ολοκληρωθεί σε αυτό το χρονικό διάστημα», αυτό θα ήταν κάπως υπερβολικό. Ωστόσο, ελπίζουμε ότι το αεροπλανοφόρο μας θα ολοκληρωθεί σε 1-2 χρόνια».

Πηγές: Reuters, ΕΡΤ