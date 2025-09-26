Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, παρενέβη με ανάρτησή του για την υπόθεση της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι. Με αφορμή τη διεκδίκηση εκταφής της σορού του γιου του 22χρονου Ντένις, θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη, ο κ. Βενιζέλος χρησιμοποίησε έναν παραλληλισμό με την αρχαία τραγωδία.

«Όποιοι παριστάνουν τον Κρέοντα ως προς την (εκ)ταφή των νεκρών, ας σκεφτούν ότι όλα τελούνται στο πλαίσιο μιας τραγωδίας που δεν τελειώνει αν δεν επέλθει κάθαρση», έγραψε χαρακτηριστικά.