Καθυστερήσεις πτήσεων καταγράφονται από το πρωί της Παρασκευής (26/9) στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», με την AEGEAN να προχωρά σε ενημέρωση των επιβατών μέσω επίσημης ανακοίνωσης.

Σύμφωνα με την εταιρεία, «η παρεχόμενη χωρητικότητα των αφίξεων από τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας έχει περιοριστεί κατά περίπου 25% στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας “Ελ. Βενιζέλος”».

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, όπως αναφέρει, «να σημειώνονται καθυστερήσεις στις πτήσεις της τάξεως των 30-40 λεπτών κατά τις πρωινές ώρες, οι οποίες κλιμακώνονται στη διάρκεια της ημέρας, λόγω της αθροιστικής επίδρασης του κύκλου αναχώρησης και επιστροφής των αεροσκαφών από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας».

Η AEGEAN καταλήγει: «Απολογούμαστε και σας διαβεβαιώνουμε ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις για τους επιβάτες», αποδίδοντας τις καθυστερήσεις στη διαδικασία του Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας.