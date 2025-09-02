Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, απαντά μιλώντας στα «ΝΕΑ» ο Παναγιώτης Ψαρρός, Πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας στην ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Υπενθυμίζεται ότι ανακοίνωση εξέδωσε το απόγευμα της Δευτέρας (1/9) η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), μετά το αποκαλυπτικό δημοσίευμα «των Νέων» με τίτλο:«Ελ. Βενιζέλος»: Μαύρες τρύπες στα ραντάρ του» κατά το οποίο ανέδειξε τα σοβαρά τεχνικά προβλήματα τα οποία παρουσιάστηκαν πριν από λίγες μέρες σε τερματικό ραντάρ που εξυπηρετεί το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Όπως επισημαίνει ο κ. Ψαρρός, «γενικά, ο εξοπλισμός ραντάρ στην Ελλάδα μετρά πλέον 26 χρόνια από την ημέρα που εγκαταστάθηκε και ο σχεδιασμός του, είναι ακόμα παλαιότερος». Ο ίδιος συμπληρώνει ότι «οι προδιαγραφές του (εξοπλισμού ραντάρ) είναι από τις αρχές της δεκαετίας του 1990».

«Αυτό μας δημιουργεί αρκετά προβλήματα στο ότι δεν έχουμε τις σύγχρονες δυνατότητες που απαιτούνται και από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να βρίσκουμε ανταλλακτικά για τα συστήματα που έχουμε γιατί πλέον είναι παλιά και οι κατασκευαστές δεν τα υποστηρίζουν», υποστηρίζει ο Πρόεδρος της Ένωσης Εναέριας Κυκλοφορίας.

Το «μήλο της έριδος», το περιστατικό στον λόφο Μερέντα

Το ραντάρ στον λόφο Μερέντα παρουσίασε βλάβη στις 19 Αυγούστου του 2025, επηρεάζοντας τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας του αεροδρομίου, καθώς μαζί με το ραντάρ του Ελληνικού που είχε ήδη χαλάσει, μείωσε σημαντικά την κάλυψη της περιοχής. Για το εν λόγω περιστατικό ο κ. Ψαρρός τόνισε ότι «η τερματική της Αθήνας υποστηρίζεται από τρία ραντάρ. Το ένα είναι στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού και έχει να δουλέψει σχεδόν τρία χρόνια, έχει χαλάσει και δεν έχει φτιαχτεί από τότε. Το δεύτερο είναι στον Λόφο Καμάρα και το τρίτο στον Λόφο Μερέντα που είναι και αυτό που χάλασε. Δηλαδή έχουμε δύο ραντάρ εκ των οποίων στο ένα χάλασε το σύστημα που μεταδίδει τα δεδομένα και από το ραντάρ και από τις κεραίες των συχνοτήτων που είναι στον ίδιο Λόφο. Οπότε οι συνάδελφοι στην προσέγγιση Αθηνών έχασαν την εικόνα και από το ραντάρ και τις εφεδρικές συχνότητες που εξέπεμπαν από εκείνη την τοποθεσία».

Ο κ. Ψαρρός, καταγγέλλει ότι «το πρόβλημα φάνηκε ότι ήταν ένα ανταλλακτικό το οποίο είναι γνωστό ότι δυσλειτουργεί από πέρσι και θα μπορούσε να έχει βρεθεί. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δεν φρόντισε εγκαίρως να το προμηθευτεί με αποτέλεσμα να χαλάσει εν μέσω της καλοκαιρινής περιόδου και να δημιουργηθεί όλο αυτό το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις στον έλεγχο κυκλοφορίας».

Στους παραπάνω ισχυρισμούς η ΥΠΑ απάντησε μέσω δελτίου Τύπου τα εξής:

«Σχετικά με τη διαθεσιμότητα των συστημάτων ραντάρ, τα στοιχεία για το 2024 και το πρώτο εξάμηνο του 2025 δείχνουν μια σαφή συγκριτικά βελτίωση. Πολλά κρίσιμα συστήματα επιτήρησης, τόσο δευτερεύοντα (MSSR) όσο και πρωτεύοντα (PSR), έχουν επιτύχει ή διατηρήσει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά διαθεσιμότητας. Μάλιστα, το ραντάρ της ΜΕΡΕΝΤΑΣ MSSR, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), το οποίο παρουσίασε δυσλειτουργία του ασύρματου δικτύου διασύνδεσης με ΔΑΑ στις 19/8/25, είχε διαθεσιμότητα 100% το πρώτο εξάμηνο (S1) του 2025».

Ο κ. Ψαρρός απαντά ότι «το ραντάρ πρέπει να δουλεύει 365 μέρες τον χρόνο. Άντε να γίνουν αποδεκτές μερικές βλάβες των μερικών λεπτών. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή βλάβη ημέρας. Δεν είναι αποδεκτό να χαλάσει, ειδικά την περίοδο που χάλασε». Και ο ίδιος προσθέτει ότι «αυτά που λέει (η ΥΠΑ) στο δελτίο τύπου της στην ουσία την εκθέτουν περισσότερο, αν το δει κάποιος σε αντιδιαστολή με τα δελτία τύπου του Απριλίου και του Φεβρουαρίου, δυστυχώς οι ομοιότητες είναι απογοητευτικές».

Η επόμενη μέρα

Όπως αναφερόταν σε ρεπορτάζ των «ΝΕΩΝ» και του Κώστα Ντελέζου, το σύστημα επερχόμενης σύγκρουσης των αεροσκαφών STCA για την προσέγγιση Αθηνών ουδέποτε κατέστη λειτουργικό ήδη από την τοποθέτησή του πριν από 25 χρόνια.

Ως προς αυτό η ΥΠΑ, υποστήριξε μέσα από δελτίο τύπου της ότι: «Αναφορικά με το κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας, η κατασκευάστρια εταιρία υπέβαλε στις 20 Αυγούστου 2025 την τελική της προσφορά, σε συνέχεια εντατικών διαβουλεύσεων, για την πλήρη αναδιαμόρφωση και επικαιροποίηση της αρχιτεκτονικής του συστήματος και των προδιαγραφών. Το αναβαθμισμένο σύστημα αφορά σε ένα από τα πιο σύγχρονα του κόσμου, το TOP SKY ATC ONE. Κλιμάκιο Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) και Ηλεκτρονικών (ATSEP) επισκέφτηκαν την κατασκευάστρια εταιρία τον Απρίλιο 2025 για τη διεξοδική παρουσίαση του συστήματος.

Το σύστημα STCA, που αποτελεί λειτουργική παράμετρο του υφιστάμενου συστήματος ATM (PALLAS 3G), είναι τεχνικά διαθέσιμο από το 1999, αλλά βάσει των υφιστάμενων καθιερωμένων επιχειρησιακών διαδικασιών δεν αξιοποιείται στην Τερματική Περιοχή Αθηνών, σε αντίθεση με τα Κέντρα Ελέγχου Περιοχής Αθηνών & Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ). Επί του παρόντος, σε Κανονιστικό Επίπεδο, και στη βάση των Εφαρμοστέων Απαιτήσεων, καθώς και των εκτενών εποπτικών ελέγχων που έχουν διεξαχθεί από την ΑΠΑ, υπάρχει συμμόρφωση με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία, καθώς το κεντρικό σύστημα αεροναυτιλίας που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί φέρει όλα τα απαραίτητα Πιστοποιητικά, πληρώντας τις προδιαγραφές του κατασκευαστή για τη συγκεκριμένη επιχειρησιακή χρήση, που παραμένει σταθερή τα τελευταία 25 χρόνια.

Πάγιος στόχος παραμένει η ταχύτερη αναβάθμιση του κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΑΤΜ), του οποίου λειτουργική παράμετρο αποτελεί και το STCA, και η συμμόρφωση με το επερχόμενο νέο κανονιστικό πλαίσιο του Common Project 1 (CP1)».

Ο κ. Ψαρρός απαντώντας στην παραπάνω διατύπωση αναφέρει ότι: «Γενικά έχουμε μείνει πολύ πίσω στην αντικατάσταση των συστημάτων. Έχουμε δυνατότητες οι οποίες είναι υποδεέστερες από όλα τα κράτη της Ευρώπης, ακόμα και από γειτονικά κράτη, από την Αίγυπτο, από την Τουρκία, από τη Βουλγαρία, από την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία.

Είμαστε οι τελευταίοι στην Ευρώπη που δεν έχουμε τα απαραίτητα συστήματα. Οι διαδικασίες για την προμήθεια δυστυχώς δεν έχουν προχωρήσει ακόμα. Ακόμα και σήμερα να γίνει η υπογραφή της σύμβασης, χρειαζόμαστε τουλάχιστον τρία χρόνια. Πάμε για τέλος του 2028 για να είναι σε επιχειρησιακή λειτουργία τα συστήματα, υπό ιδανικές συνθήκες».