Τα σοβαρά τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν πριν από λίγες μέρες σε τερματικό ραντάρ που εξυπηρετεί το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπως και στις εφεδρικές συχνότητες της Προσέγγισης Αθηνών, ανέδειξαν για άλλη μια φορά την οριακή έως επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί τελευταία στον τομέα του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας (ATC) της χώρας.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, διατυπώνοντας φόβους για «αεροπορικά Τέμπη», καθώς όπως τονίζουν, «η ΥΠΑ, πέραν των σημαντικών ελλείψεων σε προσωπικό, διαθέτει έναν προβληματικό απαρχαιωμένο εξοπλισμό επιτήρησης και επικοινωνιών (τουλάχιστον 25ετίας), θέτοντας σε κίνδυνο τις πτήσεις».

Είναι χαρακτηριστικό ότι η προμήθεια του εξαρτήματος που αστόχησε στο τερματικό ραντάρ του λόφου Μερέντα, εκκρεμεί για πάνω από ένα χρόνο, αφού η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), ενώ γνωρίζει το πρόβλημα, δεν προχώρησε τη διαδικασία απόκτησης καινούργιου, ώστε να αντικατασταθεί έγκαιρα, τονίζει ο πρόεδρος της Ενωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας (ΕΕΕΚΕ), Παναγιώτης Ψαρρός.

Το αποτέλεσμα ήταν, στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου, να μείνει ο έλεγχος της εναέριας κυκλοφορίας με μόλις ένα τερματικό ραντάρ, από τα τρία που εξυπηρετούν την τερματική περιοχή Αθηνών, αφού και το ραντάρ που βρίσκεται στο Ελληνικό είναι μονίμως εκτός λειτουργίας εδώ και σχεδόν τρία χρόνια!

Ολη αυτή η κατάσταση, με τις καθυστερήσεις και το χαλασμένο ραντάρ στον λόφο Μερέντα, όπως αποκαλύπτουν σήμερα «ΤΑ ΝΕΑ», θα είχε αποφευχθεί εάν η διοίκηση της ΥΠΑ είχε δεχθεί την προσφορά – εδώ και κάποιους μήνες – της εταιρείας του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Συγκεκριμένα, έγκυρες πηγές, αποκαλύπτουν πως η διοίκηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) είχε προτείνει – αν και δεν είναι στο πλαίσιο της ευθύνης της η εναέρια κυκλοφορία στην Αθήνα – να αγοράσει η ίδια νέα συστήματα στη θέση αυτών που παρουσίασαν (και πάλι φέτος) βλάβη και να αναλάβει τη μελλοντική συντήρησή τους! Ομως, η συγκεκριμένη προσφορά δεν έγινε αποδεκτή από τη διοίκηση της ΥΠΑ και τα αποτελέσματα δεν άργησαν να φανούν.

Οι πρόσφατες βλάβες σε ραντάρ και εφεδρικές συχνότητες που καλύπτουν τις ανάγκες του ΔΑΑ, ανέδειξαν για άλλη μια φορά τα χρονίζοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα στον ευαίσθητο τομέα του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας (ATC).

Η καταγγελία της Ryanair

Σημειώνεται, ότι η εταιρεία Ryanair έφτασε σε σημείο να καταγγείλει δημόσια, πριν από λίγες μέρες, πως από τον Ιανουάριο του 2025 έως και την ημέρα της βλάβης (20 Αυγούστου 2025) σε περισσότερες από 5.000 πτήσεις της, περίπου 900.000 επιβάτες της ταλαιπωρήθηκαν από καθυστερήσεις, που αποδίδονται σε κακή διαχείριση και έλλειψη προσωπικού στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), με αποτέλεσμα η Ελλάδα να κατατάσσεται πλέον στην πέμπτη χειρότερη θέση στην Ευρώπη στον συγκεκριμένο τομέα.

Η διοίκηση της ΥΠΑ, τονίζει ο Ψαρρός, «θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να απολογηθεί στο επιβατικό κοινό για την ολική αποτυχία της». Δεν είναι τυχαίο που η καταγγελία της Ryanair εντοπίζει την κακοδιαχείριση ως την κύρια πηγή των προβλημάτων της αεροναυτιλίας.

Ειδικά οι συχνότητες είναι σήμερα στο χειρότερό τους σημείο από ποτέ, με αρκετές να είναι καθημερινά εκτός λειτουργίας και πολλές ακόμη, αν και εντός λειτουργίας, να παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα λήψης και διαβίβασης σημάτων, με παράσιτα, παρεμβολές και κακή χωροκάλυψη.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι στο Κέντρο Εκπομπής που βρίσκεται στα Ακαρνανικά Ορη και καλύπτει όλο το δυτικό τμήμα του FIR Αθηνών, οι συχνότητες υπολειτουργούσαν για πάνω από δύο εβδομάδες, δυσχεραίνοντας το έργο των αεροελεγκτών, χωρίς να γίνει καμία ενέργεια. Μόνον όταν σταμάτησαν τελείως να λειτουργούν, προκαλώντας τεράστιο πρόβλημα στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, έγιναν ενέργειες αποκατάστασης των βλαβών από την ΥΠΑ.

Την ίδια στιγμή, στο νοτιοανατολικό τμήμα του FIR Αθηνών, υπάρχει έντονο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση των ιχνών των αεροσκαφών, αφού το ραντάρ που βρίσκεται στο βουνό Αττάβυρος της Ρόδου έχει καταστραφεί από δολιοφθορά εδώ και χρόνια, χωρίς να αντικατασταθεί, ενώ και το ραντάρ της Καρπάθου παρουσιάζει πλέον δυσλειτουργίες.

Την ίδια ώρα, στην Αθήνα, στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, πέραν του ότι το σύστημα προειδοποίησης παραβίασης των ελαχίστων ορίων διαχωρισμού μεταξύ αεροσκαφών (STCA) δεν δουλεύει εδώ και πολλούς μήνες, δεν λειτουργεί ούτε και το σύστημα ενόργανης προσέγγισης (ILS) του ανατολικού διαδρόμου. «Πόσος καιρός χρειάζεται τελικά για να δοθεί σε λειτουργία αυτό;», αναρωτιούνται οι αεροελεγκτές. Ακόμα και στο νέο αεροδρόμιο που ετοιμάζεται στην Κρήτη, υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις τόσο στην προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού, όσο και στην εκπαίδευση των ελεγκτών, που με την ολοκλήρωση της κατασκευής του θα κληθούν να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, σε αυξημένη κυκλοφορία – με εκπαίδευση της τελευταίας στιγμής.

Το υπουργείο Μεταφορών

Μόλις πριν από λίγες μέρες, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, αναφερόμενος στο έργο που συντελείται αυτή την περίοδο στον χώρο της αεροναυτιλίας στην Ελλάδα, μίλησε για την υλοποίηση ενός «ολιστικού σχεδίου δράσης (Action Plan) για τις παραβάσεις και τη συμμόρφωση με το Δίκαιο της ΕΕ, στον τομέα της διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας (ATM)».

Το εν λόγω σχέδιο δράσης, σύμφωνα με τον υπουργό, έχει καταρτιστεί από κοινού με τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς φορείς (DG MOVE, EASA και EUROCONTROL) και περιλαμβάνει 364 επιμέρους δράσεις, μεταξύ των οποίων η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, όπως Data Link, PBN διαδικασιών και Mode S (ειδικά για τα τρία τελευταία, λόγω της μη συμμόρφωσης με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, η χώρα απειλείται με πρόστιμα).

Λίγο νωρίτερα φέτος και συγκεκριμένα την 1/2/2025, η διοίκηση της ΥΠΑ σε μακροσκελή ανακοίνωσή της μιλούσε για την υλοποίηση ενός φιλόδοξου προγράμματος επενδύσεων σε συστήματα αεροναυτιλίας, μέσα από 13 κομβικά έργα εκσυγχρονισμού για την προσεχή πενταετία (2025-2029), προϋπολογισμού 313 εκατ. ευρώ.