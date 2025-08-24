Μια νέα τεχνολογία υποκλοπής φέρνει στο προσκήνιο ανησυχίες για την ασφάλεια των τηλεφωνικών συνομιλιών. Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνιας στις ΗΠΑ παρουσίασαν το σύστημα WirelessTap, το οποίο μπορεί να «ακούσει» συνομιλίες, χωρίς να χρησιμοποιήσει μικρόφωνο και χωρίς ο δράστης να χρειάζεται να πλησιάσει το κινητό τηλέφωνο του στόχου.

Η μέθοδος στηρίζεται στην παρατήρηση, ότι τα ακουστικά των κινητών τηλεφώνων παράγουν μικροσκοπικές δονήσεις όταν μεταδίδουν ήχο. Οι δονήσεις αυτές, που δεν γίνονται αντιληπτές από τον χρήστη, μπορούν να εντοπιστούν από αισθητήρες ραντάρ mmWave (77-81 GHz) ακόμη και από απόσταση μερικών μέτρων. Στη συνέχεια, τα δεδομένα αυτά αναλύονται με τεχνητή νοημοσύνη και μετατρέπονται σε αναγνωρίσιμη ομιλία.

Σύμφωνα με τη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Proceedings of WiSec 2025, το WirelessTap πέτυχε ποσοστό αναγνώρισης λέξεων περίπου 60% σε απόσταση 50 εκατοστών, ενώ σε απόσταση τριών μέτρων η ακρίβεια μειώνεται αισθητά. Παρ’ όλα αυτά, η τεχνολογία δείχνει τι μπορεί να επιτευχθεί στο άμεσο μέλλον, θέτοντας σοβαρά ερωτήματα για την προστασία της ιδιωτικότητας.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια προσαρμοσμένη έκδοση του μοντέλου αναγνώρισης φωνής Whisper της OpenAI, το οποίο μετέτρεψε τα θορυβώδη δεδομένα σε κείμενο. Όπως εξήγησε ο Σουριοντάι Μπασάκ, επικεφαλής της έρευνας, «αν καταγράψουμε αυτές τις δονήσεις με ραντάρ και χρησιμοποιήσουμε μηχανική μάθηση, μπορούμε να ανασυνθέσουμε συνομιλίες με βάση τα συμφραζόμενα».

Το ενδιαφέρον είναι ότι η συσκευή ραντάρ μπορεί να είναι τόσο μικρή ώστε να ενσωματωθεί σε καθημερινά αντικείμενα, όπως ένα στυλό, καθιστώντας την τεχνολογία ιδιαίτερα διακριτική. Σε αντίθεση με προηγούμενες προσπάθειες, που βασίζονταν σε ανοιχτή ακρόαση ή περιορισμένο λεξιλόγιο, το WirelessTap μπορεί να λειτουργήσει σε πιο ρεαλιστικές συνθήκες και να αποδώσει ευρύτερη γκάμα συνομιλιών.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι προς το παρόν η τεχνολογία είναι σε πειραματικό στάδιο και δεν αποτελεί ολοκληρωμένο σύστημα υποκλοπής. Ωστόσο, το γεγονός ότι είναι τεχνικά εφικτή, έστω και με περιορισμούς, σημαίνει πως θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από κακόβουλους φορείς ή σε πρακτικές κατασκοπείας. «Κατανοώντας τι είναι δυνατό, μπορούμε να ενημερώσουμε το κοινό για τους κινδύνους και να το προτρέψουμε να είναι πιο προσεκτικό σε ευαίσθητες συνομιλίες», τονίζει ο Μπασάκ.

Η έρευνα φέρνει στο φως τον αυξανόμενο ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην παρακολούθηση και στην υποκλοπή πληροφοριών, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το πόσο ρευστά είναι τα όρια ανάμεσα στην τεχνολογική πρόοδο και στην απειλή για την ιδιωτικότητα. Φαίνεται πως δεν υπάρχουν όρια…