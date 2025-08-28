Νέο περιστατικό με αεροπλάνο σημειώθηκε λίγο πριν τις 6:00 το απόγευμα της Πέμπτης στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του corfutvnews.gr, κατά την απογείωση του αεροπλάνου ακούστηκε θόρυβος και βγήκαν φλόγες από την δεξιά τουρμπίνα. Το αεροπλάνο Boeing 737 της εταιρείας Smartwings το οποίο είχε προορισμό την Τσεχία, έκανε για αρκετή ώρα έκανε γύρους πάνω από τη νότια Κέρκυρα, προκειμένου να αδειάσει τα καύσιμα.

Τελικά αποφασίστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Ακτίου στην Πρέβεζα. Υπενθυμίζεται, ότι το βράδυ του Σαββάτου 16 Αυγούστου ο κινητήρας επιβατικού αεροπλάνου Boeing 737 της γερμανικής εταιρείας Condor, που είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Κέρκυρα με προορισμό το Ντίσελντορφ, πήρε φωτιά μετά την απογείωση στον εναέριο χώρο της Κέρκυρας.