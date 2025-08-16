Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου 16 Αυγούστου στον εναέριο χώρο της Κέρκυρας, όταν ο κινητήρας επιβατικού αεροπλάνου Boeing 757 της γερμανικής εταιρείας Condor που είχε απογειωθεί με προορισμό το Ντίσελντορφ, πήρε φωτιά.

Λίγο μετά την απογείωση του αεροπλάνου ακούστηκε ένας δυνατός κρότος προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της πρωτεύουσας του νησιού. Ο θόρυβος αποδίδεται στην απότομη απώλεια ισχύος του κινητήρα ή σε έκρηξη εντός του συστήματος πρόωσης. Το πλήρωμα ακολούθησε όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, ενώ ο πιλότος με ψυχραιμία και επαγγελματισμό τροποποίησε την πορεία του αεροπλάνου και το κατηύθυνε προς το καταλληλότερο κοντινό αεροδρόμιο, αυτό του Μπρίντεζι στην Ιταλία.

Το αεροπλάνο πραγματοποίησε τελικά αναγκαστική προσγείωση εκεί και όλοι οι επιβαίνοντες είναι ασφαλείς.