Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο που αποτυπώνει τα τελευταία δευτερόλεπτα της ζωής του 35χρονου που βρήκε φριχτό θάνατο στην πίστα του αεροδρομίου Όριο αλ Σέριο, στο Μπέργκαμο όταν τον «ρούφηξε» κινητήρας αεροσκάφους, σύμφωνα με την Corriere della Sera.

Το περιστατικό συνέβη την προηγούμενη Τρίτη όταν ο 35χρονος έχασε τη ζωή του όταν τον «ρούφηξε» ένας από τους κινητήρες του αεροσκάφους, ενώ αυτό ετοιμαζόταν για απογείωση.

Στο βίντεο φαίνεται ξεκάθαρα η πορεία του 35χρονου οποίος αρχικά τρέχει στην πίστα κατευθυνόμενος προς το αεροπλάνο, ενώ γύρω του βρίσκονται υπάλληλοι ασφαλείας — κανείς όμως δεν καταφέρνει να τον σταματήσει.

Ο 35χρονος πέφτει πάνω στο αεροσκάφος και στη συνέχεια κινείται κυκλικά γύρω από το αεροπλάνο, για να κατευθυνθεί τελικά απευθείας προς τον κινητήρα.

Οι Αρχές διενεργούν έρευνα για την υπόθεση, με το πιο πιθανό σενάριο να είναι η αυτοκτονία και για αυτό το λόγο εστιάζουν στις τελευταίες ώρες του 35χρονου, προσπαθώντας να καταλάβουν αν συνέβη κάτι που τον έφτασε στο σημείο να δώσει τέλος στη ζωή του.

Στο μεταξύ, ερωτηματικά εγείρονται για το πώς κατάφερε ο άνδρας να διαφύγει από τα σημεία ελέγχου και να μπει στον αεροδιάδρομο, αλλά και γιατί κανείς δεν σταμάτησε πριν βρει τραγικό θανάτο

