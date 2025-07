Ένα απρόοπτο σημειώθηκε σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο της Πάλμα ντε Μαγιόρκα στην Ισπανία μετά από ένδειξη πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης.

Ο πύργος ελέγχου έλαβε ειδοποίηση από τον πιλότο της πτήσης RK3446 προς Μάντσεστερ, η οποία ανέφερε ότι άναψε λυχνία ένδειξης πυρκαγιάς στο αεροπλάνο. Αμέσως διατάχθηκε η εκκένωση του αεροπλάνου, κατά την οποία όμως τραυματίστηκαν συνολικά 18 άτομα. Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, διακρίνονται επιβάτες, να πηδάνε από το φτερό του αεροπλάνου στην πίστα, χωρίς να υπάρχει κανέναν μέσο προστασίας, ενώ αναφέρεται ότι έγινε χρήση φουσκωτής τσουλήθρας, με αποτέλεσμα κάποιοι να τραυματιστούν. Έξι άτομα μάλιστα χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο.

🔴 At least 18 passengers were injured early on Saturday as they attempted to flee a Ryanair plane that had caught fire on the runway in Majorca.

Read the full story ⬇️https://t.co/bmtJNZAdE3 pic.twitter.com/AdJNSv0n2E

