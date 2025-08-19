Ένα νέο περιστατικό αναστάτωσε χθες αργά το βράδυ το αεροδρόμιο της Κέρκυρας. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ακούστηκε δυνατός θόρυβος από τον κινητήρα αεροσκάφους Boing 737 της Air Horizont κατά την ώρα της προσγείωσης.

Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, αμέσως κινητοποιήθηκε ο σταθμός της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο αεροδρόμιο προκειμένου να επέμβουν σε περίπτωση φωτιάς κάτι που τελικά δεν χρειάστηκε.

Υπενθυμίζεται ότι συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου 16 Αυγούστου στον εναέριο χώρο της Κέρκυρας, όταν ο κινητήρας επιβατικού αεροπλάνου Boeing 757 της γερμανικής εταιρείας Condor που είχε απογειωθεί με προορισμό το Ντίσελντορφ, πήρε φωτιά.

Λίγο μετά την απογείωση του αεροπλάνου ακούστηκε ένας δυνατός κρότος προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της πρωτεύουσας του νησιού. Ο θόρυβος αποδίδεται στην απότομη απώλεια ισχύος του κινητήρα ή σε έκρηξη εντός του συστήματος πρόωσης. Το πλήρωμα ακολούθησε όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, ενώ ο πιλότος με ψυχραιμία και επαγγελματισμό τροποποίησε την πορεία του αεροπλάνου και το κατηύθυνε προς το καταλληλότερο κοντινό αεροδρόμιο, αυτό του Μπρίντεζι στην Ιταλία.