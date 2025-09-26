Χθες έγραφα για την τρομερή γκρίνια του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το νικηφόρο παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Κύπελλο Ελλάδος στην Τρίπολη με αντίπαλο τον Αστέρα. Ο προπονητής του Ολυμπιακού στην καθιερωμένη πριν απ’ τα ματς του πρωταθλήματος συνέντευξή του, όχι μόνο δεν ανασκεύασε όσα δήλωσε μετά το ματς του Κυπέλλου, αλλά συνέχισε από εκεί που σταμάτησε! «Το αποτέλεσμα στο ποδόσφαιρο είναι σημαντικό, αλλά μπορεί κάποιες φορές να σε ξεγελάσει. Ειδικά όταν έχεις κερδίσει χωρίς να έχεις παίξει καλά, δεν πρέπει να μένεις στο αποτέλεσμα. Εμείς σκεφτόμαστε με βάση το πώς εμφανιστήκαμε στην Τρίπολη και η απόδοση σίγουρα μας προβλημάτισε» είπε και πρόσθεσε πως έχει εξηγήσει στους παίκτες του πως πρέπει να είναι πάντα έτοιμοι κι όταν τους δοθεί η ευκαιρία να αγωνιστούν πρέπει και να την εκμεταλλευτούν. Χτύπησε μάλιστα και καμπανάκι συναγερμού ενόψει του αυριανού ματς με τον Λεβαδειακό. «Είναι μια από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος έως τώρα. Εχουν φέρει πολύ καλά αποτελέσματα. Ηρθαν ισόπαλοι με τον Παναθηναϊκό και έχουν χάσει μόνο από την ΑΕΚ. Αν μείνουμε στο όνομα του αντιπάλου και τους υποτιμήσουμε είναι σίγουρο πως θα χάσουμε το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι ώστε να επιβάλλουμε τον δικό μας ρυθμό και να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι. Σε διαφορετική περίπτωση θα χάσουμε» είπε. Ομολογώ πως μετά από όλα αυτά έχω μεγάλη περιέργεια για το ποια θα είναι η αντίδραση των παικτών του Ολυμπιακού σε όσα είπε ο προπονητής τους. Διότι δεν χωρά αμφιβολία πως αυτά που είπε στον Τύπο ο κόουτς τα έχει πει και στους παίκτες του.

Προετοιμασία

Εχω ξαναπεί πως στο μοντέρνο ποδόσφαιρο των τριών παιχνιδιών την εβδομάδα και των ελάχιστων προπονήσεων, η προετοιμασία ενός αγώνα από έναν προπονητή είναι εξίσου σημαντική και με τη διαχείρισή του. Η προετοιμασία έχει να κάνει πολύ με τον τρόπο που ένας προπονητής μπορεί και δημιουργεί κίνητρα στους ποδοσφαιριστές του. Πρέπει να μπορεί να καταλαβαίνει πότε χρειάζεται μαστίγιο και πότε καρότο, δηλαδή πότε θα βάλει τις φωνές ώστε να ελπίζει πως οι παίκτες του θα του κλείσουν το στόμα και πότε θα είναι μαζί τους καλός ώστε αυτοί να αγωνιστούν για χάρη του ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη του. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου π.χ. διάλεξε λάθος τρόπο να προσεγγίσει το ματς του ΠΑΟΚ με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ κι αυτό πληρώθηκε την Τετάρτη το βράδυ με μια λευκή ισοπαλία στην Τούμπα. Το στραβοπάτημα είναι αρκετά σημαντικό διότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει κι εύκολο δρόμο στη league phase του Europa League. To ματς με την ομάδα του Τελ Αβίβ ήταν μάλλον το πιο εύκολο που είχε.

Ατυχία

Ο Λουτσέσκου είχε χαρακτηρίσει το ματς με τον Παναιτωλικό που προηγήθηκε ως ένα άτυχο παιχνίδι. Είχε δείξει τη δυσαρέσκειά του για τις κρίσεις των ΜΜΕ της Αθήνας (όπως είχε πει χαρακτηριστικά), είχε τονίσει πως με μια στοιχειώδη ευστοχία ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να έχει κερδίσει την ομάδα του Γιάννη Πετράκη εύκολα, είχε πει ότι αν από κάτι υποφέρει ο ΠΑΟΚ είναι από κακό μάτι. Και κάπως έτσι ήρθε ένα δεύτερο 0-0 στη σειρά.

Γνώση

Ενας προπονητής μπορεί να παίζει κρυφτούλι από την πραγματικότητα – καμιά φορά και για να μη μεταφέρει επιπλέον πίεση στους παίκτες του. Αλλά πρέπει ανεξάρτητα από όσα λέει να βλέπει τα σημάδια του προβλήματος. Ο Λουτσέσκου για να αποδείξει στα ΜΜΕ (όχι μόνο της Αθήνας…) ότι έχει καλύτερη γνώση της ομάδας του από όσους την κρίνουν γκρινιάζοντας, κατέβασε την Τετάρτη τους ίδιους επιθετικούς και μεσοεπιθετικούς. Ξαναείδαμε από την αρχή τους Τάισον, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκη, Κωνσταντέλια στο ίδιο έργο πρωταγωνιστές. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο ΠΑΟΚ έγινε πιο παραγωγικός κι έχασε τις μεγάλες του ευκαιρίες όταν μπήκαν στο γήπεδο ο Ντεσπότοφ, ο Τσάλοφ και ο Καμαρά.

Παβλένκα

Βέβαια ο Λουτσέσκου συνέχισε να μιλάει για το πρόβλημα του γκολ, τις χαμένες ευκαιρίες, τη νευρικότητα των κυνηγών του κ.λπ. Ομως ο καλύτερος του ΠΑΟΚ ήταν ο τερματοφύλακας Παβλένκα κι αυτό από μόνο του σημαίνει πως υπήρχαν στην Τούμπα κι άλλα προβλήματα εκτός του γκολ. Κι όπως έχω περιέργεια για το ποια θα είναι η αντίδραση των παικτών του Ολυμπιακού στις γκρίνιες του Μεντιλίμπαρ άλλο τόσο περιμένω να δω τι θα κάνει ο Λουτσέσκου στην Τρίπολη την Κυριακή όπου τον ΠΑΟΚ τον περιμένει ο χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα Αστέρας. Αν ο Ρουμάνος δεν αλλάξει κάτι στον ΠΑΟΚ μεσοεπιθετικά πάει να πει ότι έχει κομμάτι εγκλωβιστεί σε ένα γινάτι. Το γινάτι να αποδείξει ότι βλέπει πολλά που όλοι οι υπόλοιποι δεν διακρίνουμε…

Παναιτωλικός

Μεγάλα ερωτήματα υπάρχουν βέβαια και για το παιχνίδι του ΠΑΟ στο Αγρίνιο. Ο Παναιτωλικός είναι μέχρι στιγμής μια από τις πιο ακατανόητες ομάδες του πρωταθλήματος: έχει κάνει τέσσερις βαθμούς στη Θεσσαλονίκη με τον Αρη και τον ΠΑΟΚ κι έχει χάσει στην έδρα του από τον Βόλο και τον Ατρόμητο. Αν οι βαθμοί στη Θεσσαλονίκη σημαίνουν πως η ομάδα του Πετράκη βολεύεται να παίζει με τους μεγάλους τότε ο ΠΑΟ θα έχει αρκετά δύσκολη δουλειά. Αν από την άλλη οι ήττες των γηπεδούχων στο Αγρίνιο από τον Ατρόμητο και τον Βόλο μαρτυρούν ότι έχει πρόβλημα στην έδρα του μη σας κάνει εντύπωση αν ο ΠΑΟ φτάσει στην πρώτη του νίκη και σχετικά εύκολα.

Αίνιγμα

Βέβαια κακά τα ψέματα το αληθινό αίνιγμα είναι ο Παναθηναϊκός. Πέρυσι κάθε φορά που ο ΠΑΟ είχε την Πέμπτη ευρωπαϊκό παιχνίδι, στο ματς που ακολουθούσε είχε πάντα προβλήματα. Υστερα από ματς στην Ευρώπη έχασε από τον Αστέρα Τρίπολης στο ΟΑΚΑ, έφερε ισοπαλία με την Καλλιθέα, μπερδεύτηκε στις Σέρρες και έκανε τη χειρότερη περσινή του εμφάνιση στη Λαμία. Πριν κάποιος πει «άλλο πέρσι κι άλλο φέτος» ας σκεφτεί πως η ισοπαλία του ΠΑΟ με τον Λεβαδειακό, εξαιτίας της οποίας άρχισαν τα δεινά του Ρουί Βιτόρια που τελικά απολύθηκε οκτώ μέρες αργότερα, ήρθε έπειτα από το ματς με τη Σάμσουνσπορ, όπου ο ΠΑΟ είχε πανηγυρίσει την πρόκρισή του στη league phase του Europa League. Σκέφτομαι πως ίσως ισχύει το γνωστό «όλα τριγύρω αλλάζουμε κι όλα τα ίδια μένουν». Αλλά δεν θα το πω…