Η κυβέρνηση της Σλοβενίας ανακοίνωσε την απαγόρευση εισόδου στη χώρα για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια της απαγόρευσης εισόδου σε δύο ακροδεξιούς υπουργούς της ισραηλινής κυβέρνησης τον Ιούλιο.

Η Σλοβενία, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει υιοθετήσει το τελευταίο διάστημα μία σειρά μέτρων απέναντι στο Ισραήλ. Πέρσι, προχώρησε στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, ενώ τον Αύγουστο επέβαλε εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ. Παράλληλα, εισήγαγε απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων που παράγονται σε παλαιστινιακά εδάφη τα οποία βρίσκονται υπό ισραηλινή κατοχή.