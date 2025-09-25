Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούτ Αμπάς, δήλωσε στον ΟΗΕ ότι οι επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου «δεν αντιπροσωπεύουν τον παλαιστινιακό λαό», απορρίπτοντας παράλληλα κάθε ενδεχόμενο συμμετοχής της Χαμάς στη μελλοντική παλαιστινιακή διακυβέρνηση.

«Απορρίπτουμε όσα έκανε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου», τόνισε ο Μαχμούτ Αμπάς, επισημαίνοντας πως οι ενέργειες αυτές «δεν αντιπροσωπεύουν τον παλαιστινιακό λαό, ούτε τη δίκαιη μάχη του για την ελευθερία και την ανεξαρτησία».

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που παρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής χαρακτήρισε τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα ως «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για «ένα από τα πλέον φρικτά κεφάλαια» των δύο τελευταίων αιώνων.

«Αυτό που το Ισραήλ διαπράττει δεν είναι μια απλή επίθεση, είναι ένα έγκλημα πολέμου και ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας (…), που θα καταγραφεί στις σελίδες των βιβλίων της ιστορίας και στη συνείδηση της ανθρωπότητας ως ένα από τα πλέον φρικτά κεφάλαια ανθρωπιστικής τραγωδίας του 20ου και 21ου αιώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ δεν χορήγησαν θεώρηση εισόδου στον Μαχμούτ Αμπάς για να παραστεί αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση στη Νέα Υόρκη.

Κατά την παρέμβασή του, υπογράμμισε πως οι Παλαιστίνιοι απορρίπτουν κάθε μορφή αντισημιτισμού, λέγοντας: «Απορρίπτουμε τη σύγχυση μεταξύ της αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό σκοπό και του θέματος του αντισημιτισμού, τον οποίο απορρίπτουμε στη βάση των αξιών και των αρχών μας. Απορρίπτουμε τον αντισημιτισμό».

Έκκληση για ειρηνευτική λύση και περιφερειακή συνεργασία

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής δήλωσε έτοιμος να συνεργαστεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τη Σαουδική Αραβία, τη Γαλλία και τα Ηνωμένα Έθνη, με στόχο την υλοποίηση ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα. Το σχέδιο αυτό υιοθετήθηκε σε σύνοδο στις 22 Σεπτεμβρίου και, όπως τόνισε, θα μπορούσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια δίκαιη ειρήνη και ευρύτερη περιφερειακή συνεργασία.