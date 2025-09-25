Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, άσκησε έντονη κριτική στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, σημειώνοντας πως «ξεπέρασε κάθε όριο αλαζονείας».

Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να αμφισβητήσει το δικαίωμα του ΠΑΣΟΚ να ζητά εκλογές, επειδή «τις φοβάται και τις ξορκίζει». Όπως πρόσθεσε, «το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι ήδη πλειοψηφικό στην κοινωνία».

Καταλήγοντας, κάλεσε την κυβέρνηση να αφήσει «τα μαθήματα αντιπολίτευσης» και να επικεντρωθεί στο να δώσει εξηγήσεις για το «επικοινωνιακό Βατερλό του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη», τονίζοντας ότι δεν θα μπορέσει να τις αποφύγει στη Βουλή.