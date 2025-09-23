Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του παιδιού του σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα αναφαίρετο δικαίωμα και ένα εύλογο αίτημα.

Ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε πως το σύνολο του πολιτικού συστήματος στηρίζει το αίτημα, όπως φαίνεται από τις δηλώσεις αρμόδιων υπουργών και όλων των κομμάτων. Όπως ανέφερε, «δεν διακυβεύεται από την εκταφή κάποιο έννομο αγαθό» και εκτίμησε ότι και η δικαστική εξουσία θα μπορούσε να εξετάσει το ζήτημα με τον ίδιο τρόπο.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε ότι «σε κάθε περίπτωση, δεν είναι ένα ζήτημα αντιδικίας μεταξύ κομμάτων σε επίπεδο νομικών όρων, είναι ένα ανθρώπινο, ηθικό και κοινωνικό δικαίωμα», δίνοντας έμφαση στη διάσταση της υπόθεσης πέρα από τη νομική και πολιτική προσέγγιση.