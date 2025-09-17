Σε έντονα επικριτικό τόνο σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, τονίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποδεικνύει πόσο απομακρυσμένη είναι η κυβέρνηση από τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Ο κ. Τσουκαλάς κάνει λόγο για αλαζονεία και ανυπαρξία οράματος, με μοναδικό μέλημα του Πρωθυπουργού την παραμονή στην εξουσία.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραδέχθηκε τη στασιμότητα των πραγματικών μισθών και τη συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Επιπλέον, υπενθυμίζει την «κρυφή ατζέντα φόρων» που επέβαλε η κυβέρνηση το 2023, θεσπίζοντας την τεκμαρτή φορολόγηση και επιβαρύνοντας οικονομικά εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.

Κριτική για τις φοροελαφρύνσεις και το πρωτογενές πλεόνασμα

Ο κ. Τσουκαλάς επισημαίνει ακόμη τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι «η μείωση του ΦΠΑ ευνοεί και τους φτωχούς και τους πλούσιους», επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση απέκλεισε από τις φοροελαφρύνσεις όσους δηλώνουν εισόδημα έως 10.000 ευρώ. Παράλληλα, κατηγορεί τον κ. Μητσοτάκη ότι «αρνήθηκε τις υπερβάσεις στόχων για το πλεόνασμα», προσπαθώντας να συγκαλύψει την πραγματική εικόνα αναφερόμενος απλώς στην οροφή των δαπανών.

Αναφορές σε ΟΠΕΚΕΠΕ και διεθνή θέματα

Σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για «ψευδαίσθηση πως, μιλώντας για διαχρονικές παθογένειες, ο λαός θα ξεχάσει τη διασπάθιση κοινοτικών πόρων που ενορχηστρώθηκαν από τα ίδια τα κυβερνητικά στελέχη».

Αναφερόμενος και σε διεθνείς εξελίξεις, ο κ. Τσουκαλάς κατακρίνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη στάση του σε ό,τι αφορά στη Λωρίδα της Γάζας, επισημαίνοντας πως «τη στιγμή που ο ΟΗΕ μιλά επίσημα για γενοκτονία, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ταυτίζεται με τον Νετανιάχου».

Κάλεσμα για πολιτική αλλαγή

Καταλήγοντας, ο Κώστας Τσουκαλάς διαμηνύει ότι «όσο περισσότερο μένει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τόσο μεγαλύτερη είναι η ζημιά για τη χώρα», ενώ τονίζει πως «η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν έχουν άλλο χρόνο για χάσιμο» και καλεί σε άμεσες εκλογές και πολιτική αλλαγή, προτάσσοντας ως μονόδρομο τη δημοκρατική διέξοδο.