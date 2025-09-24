Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Βοιωτίας, όπου μία 62χρονη γυναίκα δεν δήλωσε τον θάνατο της μητέρας της και την έθαψε σε έναν στάβλο δίπλα στο σπίτι της, προκειμένου να συνεχίσει «στα χαρτιά» να φαίνεται ζωντανή και να εισπράττει τη σύνταξη και τα επιδόματά της.

Ο αυτοσχέδιος λάκκος και η έρευνα για την απάτη στο Δημόσιο

Καθώς πληθαίνουν τα αναπάντητα ερωτήματα για την υπόθεση, η εισαγγελία διέταξε προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί αν έχει τελεστεί ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καθώς και για να διαπιστωθεί αν η απάτη που διέπραξε εις βάρος του Δημοσίου η 62χρονη ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.

Το απόγευμα της Τρίτης 23/09, ο εισαγγελέας και ο διοικητής του τμήματος ασφαλείας της Τανάγρας πήγαν στο σημείο όπου η 62χρονη είχε θάψει τη μητέρα της για αυτοψία.

Μαζί τους στο σημείο βρέθηκε και ειδικό κλιμάκιο προκειμένου να επιθεωρήσει τον αυτοσχέδιο λάκκο, τον οποίο η 62χρονη δήλωσε πως έσκαψε με τη βοήθεια ενός εργάτη σε προγενέστερο χρόνο προκειμένου να τοποθετήσει στο σημείο λέβητα.

Σε αργία από το ΚΕΠ

Μυστήριο παραμένει και ο ακριβής χρόνος θανάτου της ηλικιωμένης. Συγγενείς αλλά και κάτοικοι του χωριού υποστηρίζουν ότι είχαν να τη δουν από το 2020, την ώρα που η κόρη της ισχυρίζεται ότι πέθανε τον Αύγουστο του 2023.

«Νομίζω ότι θα φανεί από τις τρίχες και από τα οστά που βρέθηκαν στον λάκκο, πόσο καιρό ήταν θαμμένη εκεί πέρα, γιατί μπορεί να ήταν και πιο νωρίς. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες που λένε ότι 7 χρόνια είχαν να δουν τη γιαγιά. Λένε για 5 και 7 χρόνια», σημειώνει ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Ν/Α Αττικής.

Παράλληλα, και με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στο Δήλεσι, η 62χρονη τέθηκε σε αργία από τη θέση της στο ΚΕΠ.

«(Υπήρχαν) Καταγγελίες από όλους τους συναδέλφους, γι’ αυτό και κλήθηκα να επέμβω», λέει από την πλευρά του ο Παναγιώτης Κοχύλης, πρώην πρόεδρος Σωματείου εργαζομένων ΚΕΠ.

Για το θέμα, ο Ευάγγελος Γεωργίου, πρώην δήμαρχος Τανάγρας, σημειώνει:

«Δημοτική υπάλληλος ήταν. Ήταν προϊσταμένη στον δήμο Οινοφύτων και συνέχισε. Κάποια στιγμή είχε ακουστεί κάποια ένταση και την κάλεσα, της έκανα μία παρατήρηση και εκεί με τη συζήτηση διαπίστωσα ότι είχε αυτήν την ιδιορρυθμία και τη νευρικότητα».

«Επί των ημερών μου δεν είχα καμία καταγγελία, ένα περιστατικό μικρό ότι αντέδρασε βίαια και της είπα ότι οι πολίτες έχουν ανάγκη το ΚΕΠ και πρέπει με χαμόγελο να τους αντιμετωπίζεις και να τους δίνεις λύσεις», καταλήγει.