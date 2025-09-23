Συνεχίζονται τα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση που συγκλονίζει το χωριό Κλειδί της Βοιωτίας, όπου μία 62χρονη γυναίκα παραδέχτηκε ότι έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο, με σκοπό να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας που της αναλογούσαν.

Η 62χρονη, η οποία αφέθηκε ελεύθερη μετά την απολογία της, παραμένει απομονωμένη στο σπίτι της, καθώς, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, αντιμετωπίζει έντονα αισθήματα ντροπής για την πράξη της. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, με βασικό στόχο να διαπιστώσουν αν υπήρξαν συνεργοί στην υπόθεση και να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια θανάτου της ηλικιωμένης γυναίκας, όπως υποστηρίζει η κόρη της.

Η στάση της 62χρονης μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης

Ο δικηγόρος της 62χρονης, Νικόλαος Γεωργούσης, δήλωσε πως η πελάτισσά του «ντρέπεται πολύ για αυτά που έχει κάνει. Το έχει συνειδητοποιήσει, είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και προσπαθεί να συνέλθει. Το λάθος το έκανε γιατί βρισκόταν σε μεγάλη οικονομική ανάγκη και χρειαζόταν χρήματα από τη σύνταξη και το επίδομα που έπαιρνε η μητέρα της».

Παράλληλα, ο κ. Γεωργούσης ανέφερε ότι η 62χρονη είχε συσσωρεύσει οφειλές σε τράπεζες και είχε δανειστεί από τρίτους για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα υγείας της μητέρας της, καθώς και άλλα οικογενειακά ζητήματα.

Η γυναίκα, διευθύντρια του ΚΕΠ Οινοφύτων, υποστηρίζει ότι η μητέρα της απεβίωσε το 2023 από παθολογικά αίτια και, λόγω οικονομικών δυσχερειών, αποφάσισε να αποκρύψει το γεγονός. Σύμφωνα με την ίδια, προσέλαβε αλλοδαπό εργάτη για να την βοηθήσει στη διαδικασία ταφής.

Όπως σημειώνει ο δικηγόρος της, η ταφή της ηλικιωμένης έγινε τον Αύγουστο του 2023, όταν και επήλθε ο θάνατός της.

Αντιδράσεις και μαρτυρίες

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελίες κατοίκων που ανέφεραν πως δεν είχαν δει την ηλικιωμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εν τω μεταξύ, η 62χρονη υποστήριζε ότι η μητέρα της είτε διέμενε με συγγενείς είτε φιλοξενούνταν σε δομή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, φέρεται να παρουσίαζε άλλη ηλικιωμένη ως μητέρα της.

Σύμφωνα με τον Τάκη Αικατερίνη, πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας Κλειδιού, «η 62χρονη έλεγε ότι είχε τη μητέρα της σε δομή ή σε μία αδερφή της στην Ελευσίνα. Την φρόντιζε η ίδια για πολλά χρόνια. Στο σπίτι είχε τα σκυλιά, ήταν λίγο επιθετική κι έτσι δεν ζύγωνε κανένας κοντά».

Η 62χρονη οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερη, καθώς δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες κακουργήματος. Παράλληλα, δεσμεύτηκε να επιστρέψει τα ποσά που έλαβε παρανόμως. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, ενώ όπως δήλωσε ο δικηγόρος της, ενδεχόμενες επιπλέον κατηγορίες θα κριθούν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.