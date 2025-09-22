Η υπόθεση ξεσκεπάστηκε από μία ανώνυμη καταγγελία. Αν και στο χωριό που διέμενε η 62χρονη κυκλοφορούσαν φήμες για τη μητέρα της, πονηρεύτηκαν, όπως λένε, όταν τους είπε πως η ηλικιωμένη είχε πάει σε συγγενείς της, που στο χωριό ξέρουν πως ήταν νεκροί.

Πολλά όμως ακούγονταν και για την 62χρονη.

«Με παντόφλες και νυχτικό πήγαινε στα ΚΕΠ η 62χρονη διευθύντρια που έθαψε τη μητέρα της για να παίρνει τα επιδόματα. Κατά την κράτησή της ρωτούσε τους αστυνομικούς τι ειδήσεις έπαιζαν στην τηλεόραση. Πληροφορίες αναφέρουν πως είχε κάνει μήνυση σχεδόν σε όλο τον δήμο», αποκαλύτει το newsit.gr

Στο σημείο που βρέθηκε η ηλικιωμένη, η αυτοψία του Live News θα δείξει συρματόπλεγμα στρατιωτικού τύπου αλλά και μία περίεργη κατασκευή ακριβώς πάνω από το σημείο που θάφτηκε η γυναίκα.

«Μπορεί να προσδιοριστεί από πότε είναι θαμμένη»

Πλέον, ερευνάται από πού προήλθε ο θάνατός της. Η εξέταση στα οστά θα δείξει αν η ηλικιωμένη πέθανε από παθολογικά αίτια ή όχι.

«Η μητέρα μου είχε κινητικά προβλήματα και ‘έφυγε’ το 2023 από παθολογικά αίτια. Επειδή αντιμετώπιζα σοβαρά οικονομικά προβλήματα αποφάσισα να μην δηλώσω τον θάνατό της για να συνεχίσω να λαμβάνω το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξη. Προσέλαβα τον Γ… με καταγωγή από την Αλβανία, ο οποίος με βοήθησε να την θάψουμε», είπε η 62χρονη στην κατάθεσή της.

«Από τα οστά έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες. Ο εισαγγελέας θα πρέπει να θέσει ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα μεταξύ άλλων: το στάδιο αποσύνθεσης», λέει ο ιατροδικαστής Παντελής Αλεξάνδρου.

«Μπορεί να προσδιοριστεί από πότε είναι θαμμένη».

«Από τα οστά μπορεί να απαντήσει ο ιατροδικαστής ή ο ανθρωπολόγος το χρονικό διάστημα που εκείτετο εκεί τα οστά», σημειώνει.

«Δεν την πρόσεχε»

Τη δική τους εκδοχή δίνουν συγγενείς της οικογένειας.

«Η μάνα της ήταν ανήμπορη και σιγά σιγά έκοψε κάθε σχέση με τους γύρω και εδώ και 4 – 5 χρόνια δεν ξέραμε πού ήταν. Πότε έλεγε ότι την έχει σε γηροκομείο, πότε έκανε ότι ήταν μέσα στο σπίτι. Έπαιζε και θέατρο, έλεγε ‘μαμά έρχομαι, σε παρακαλώ σταμάτα’».

Όπως σημειώνουν:

«Δεν την πρόσεχε η κόρη της, γιατί είχα κάποια πρόσβαση πριν κλείσει τα πάντα. Ήταν πολύ παρατημένη. (…) Αρνιόταν να βάλει κάποιον άνθρωπο να εξυπηρετεί τη μητέρα της».

«Εντελώς αντικοινωνική, κλεισμένη. Δεν είχε επαφή με κανέναν, όλοι της φταίγανε, μοίραζε μηνύσεις παντού, εκεί που δούλευε οι άνθρωποι δεινοπαθούσαν», λένε.

«Δεν είχε προβλήματα οικονομικά, ο πατέρας της είχε περιουσία και πιστεύω της είχε αφήσει και χρήματα».

Η εκδοχή ότι η 62χρονη προσποιούνταν ότι η μητέρα της ήταν ζωντανή, επιβεβαιώνεται και από την πληροφορία ότι δεν δίστασε να παρουσιάσει στους αστυνομικούς, πριν την προσαγωγή της, ως μητέρα της μία άλλη γυναίκα, μεγάλης ηλικίας, με άνοια.

Μιλώντας στο MEGA, ο ανιψιός της αναφέρει:

«Ήρθε στο σπίτι (η 62χρονη) κι έκλαιγε με μαύρο δάκρυ. ‘Θα πάω να αυτοκτονήσω’. Κι εγώ έφυγα από το σπίτι και λέω ‘κάνε ό,τι θες, δεν με ενδιαφέρει τίποτα’. Και την πήρε την γιαγιά και την πήγε στο σπίτι. Σιγά σιγά με το αυτοκίνητο. Αν έρθει εσένα ένας στο σπίτι σου και σου λέει τώρα ή με βοηθάς με οτιδήποτε τρόπο μπορείς ή αυτοκτονώ τι θα κάνεις εσύ; ‘Ο λόγος’, της λέω, ‘που θα αυτοκτονήσεις, ποιος είναι;’. Μου λέει ‘εδώ’ και δεν ξέρω πόσα χρόνια μου είπε, ‘παίρνω ένα επίδομα από την μάνα μου 800 ευρώ. Και θέλουνε τώρα να έρθουν να δούνε πού είναι η μάνα μου. Αν τα παίρνω νόμιμα ή παράνομα’. Και λέω ‘εντάξει, η μάνα σου πού είναι;’. Μου λέει ‘σε ένα ίδρυμα στην Κόρινθο’. ‘Γιατί δεν τους παίρνεις’, της λέω, ‘να τους πεις να πάνε στην Κόρινθο να την δούνε;’. Και μου λέει ‘είναι και αυτό παράνομο. Τα λεφτά που έπαιρνε έπρεπε να έχω την μάνα μου στο σπίτι, όχι να την πάω στο ίδρυμα’».

Όπως σημειώνει ο ίδιος:

«Έχει μυαλό, αλλά το μυαλό πού είναι; Στην κουτοπονηριά. Δεν το χρησιμοποιεί το μυαλό. Τι να μου πει συγγνώμη, εγώ θα την σκοτώσω άμα την βρω».

«Ιδιόρρυθμη – Δεν της μίλαγε κανένας»

Σκιαγραφώντας το προφίλ της 62χρονης, συνάδελφός της αποκαλύπτει στο Live News και το MEGA:

«Εμένα μου έχει κάνει αγωγή για εξύβριση. Ιδιόρρυθμη, ήταν δικηγόρος, ήξερε τους νόμους καλά, ήξερε να βασιστεί σε πράγματα που ήξερε, σε νόμους, και να σου κάνει τη ζωή δύσκολη, δεν της μίλαγε κανένας. Όποιος της μίλαγε έτρωγε μήνυση. Εμένα με είχε βάλει μάρτυρα για μία υπόθεση που είχε αυτή με τα παιδιά στα Οινόφυτα και εγώ δεν ήξερα καν την υπόθεση και δεν πρόλαβα να την ρωτήσω για ποιον λόγο με βάζεις μάρτυρα σε μία υπόθεση που δεν γνωρίζω και μου φέρθηκε έτσι, λέει θα σου κάνω μήνυση, θα δεις τι θα πάθεις».

Όπως λέει η ίδια:

«Ερχόταν σαν την φουκαριάρα. Τι να σου πω τώρα εντάξει, δεν λέω να φοράς και τα καλά σου, αλλά πας σε μία δημόσια υπηρεσία, εξυπηρετείς κόσμο, έρχεσαι με μία εμφάνιση. (…) Με τις πιτζάμες. Τώρα το τελευταίο διάστημα το έπαιζε άρρωστη, δηλαδή ότι είχε το μάτι της κλειστό με γάζα, μία γάζα στον λαιμό της, ότι κούτσαινε, ότι δεν ήταν καλά. Γιατί την είχανε τοποθετήσει στο Δήλεσι γιατί έφυγε η άλλη συνάδελφος».

«Έχω μετανιώσει»

Η έρευνα συνεχίζεται, με την 62χρονη πάντως να σημειώνει:

«Έχω μετανιώσει για όσα έκανα, αντιλαμβάνομαι το λάθος μου και αποδέχομαι τις συνέπειες. Θα προσπαθήσω να επιστρέψω όλα τα χρήματα που καταχράστηκα. Ζητώ συγγνώμη. Η μητέρα μου πέθανε τον Αύγουστο του 2023 από παθολογικά αίτια».

Όπως λέει ο δικηγόρος της:

«Λόγω πολύ σοβαρών οικονομικών προβλημάτων δεν δήλωσε τον θάνατο της μητέρας, έκανε αυτό το λάθος, προσπάθησε να το καλύψει με ένα άλλο λάθος, αποκαλύφθηκε στις Αρχές και αντιμετωπίζει τις συνέπειες τις οποίες γνωρίζει και τις οποίες θα αποδεχτεί».

«Είναι πάρα πολύ άσχημα ψυχολογικά, έχει αντιληφθεί πλήρως το τι έχει κάνει, γνωρίζει τις συνέπειες, θα τις αποδεχτεί, συνεργάστηκε αμέσως, ομολόγησε αμέσως, έδωσε τις λεπτομέρειες που θεωρούσε ότι έπρεπε να γνωρίζουν οι Αρχές, δεν θα αντιδικήσει με κανέναν. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που έκανε», καταλήγει.