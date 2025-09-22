Πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα γύρω από την μακάβρια υπόθεση που συγκλονίζει τη Βοιωτία και το χωριό Κλειδί, όπου μία 62χρονη γυναίκα φέρεται να έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της, καθώς και το επίδομα αναπηρίας.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν υποβλήθηκε καταγγελία στον εισαγγελέα Θήβας, οδηγώντας τις Αρχές σε έρευνες. Η 62χρονη, διευθύντρια του ΚΕΠ Οινοφύτων, αρχικά προσπάθησε να εμφανίσει άλλη γυναίκα ως τη μητέρα της, ενώ στη συνέχεια παραδέχτηκε ότι με τη βοήθεια συνεργού έθαψε τη σορό της μητέρας της σε στάβλο κοντά στην οικία τους.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους αστυνομικούς, η μητέρα της απεβίωσε από παθολογικά αίτια το 2023. Ωστόσο, αστυνομικές αναφορές καταδεικνύουν ότι η ηλικιωμένη δεν είχε δώσει σημεία ζωής για αρκετά μεγάλο διάστημα, πιθανώς έως και πέντε έτη.

Όλα τα στοιχεία και οι ισχυρισμοί της 62χρονης ερευνώνται ενδελεχώς, ενώ καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η ιατροδικαστική εξέταση της σορού που εντοπίστηκε στο σημείο που υπέδειξε η ίδια.

Εξελίξεις στις έρευνες και τα ενδεχόμενα της υπόθεσης

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η 62χρονη ομολόγησε ότι, μετά τον θάνατο της μητέρας της από παθολογικά αίτια, τη βοήθησε αλλοδαπός—για τον οποίο δεν έδωσε πλήρη στοιχεία—να την θάψουν. Οι αστυνομικοί εκτέλεσαν εισαγγελική παραγγελία μετά από ανώνυμη καταγγελία για να διαπιστώσουν αν η ηλικιωμένη ζει. Κατά την έρευνα, η 62χρονη προσπάθησε να παραπλανήσει τις Αρχές, εμφανίζοντας άλλη γυναίκα ως μητέρα της.

Η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και, όπως σημείωσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας ή παραμέλησης, που θα μπορούσαν να έχουν οδηγήσει στον θάνατο της ηλικιωμένης. Η ακριβής αιτία θανάτου θα διαπιστωθεί με την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης, ενώ παραμένει άγνωστο κατά πόσο η 62χρονη λέει την αλήθεια σχετικά με τον χρόνο και τα αίτια του θανάτου.

Οικονομικά κίνητρα και το ενδεχόμενο απάτης

Η ΕΛ.ΑΣ. διερευνά αν η 62χρονη συνέχισε να λαμβάνει τα επιδόματα της μητέρας της, όπως η ίδια ισχυρίστηκε, καθώς και το μέγεθος της ενδεχόμενης απάτης σε βάρος του Δημοσίου, ανάλογα με τον πραγματικό χρόνο θανάτου της ηλικιωμένης. Ερωτηματικά προκαλεί και η ύπαρξη ή μη συνεργού, τον οποίο η κατηγορούμενη περιέγραψε ως αλλοδαπό που πλέον δεν βρίσκεται στη χώρα, χωρίς να δώσει επαρκή στοιχεία για την ταυτότητά του.

Σημειώνεται ότι η 62χρονη, μέχρι και τη σύλληψή της, εργαζόταν κανονικά στα ΚΕΠ Οινοφύτων χωρίς να έχει δώσει ποτέ το παραμικρό δικαίωμα ή να κινήσει υποψίες στο εργασιακό της περιβάλλον.

Η κοινωνική απομόνωση και οι πρώτες δηλώσεις

Η ίδια φέρεται να παραδέχθηκε: «Η μητέρα μου είχε κινητικά προβλήματα και έφυγε το 2023 από παθολογικά αίτια. Επειδή αντιμετώπιζα σοβαρά οικονομικά προβλήματα αποφάσισα να μην δηλώσω τον θάνατό της για να συνεχίσω να λαμβάνω το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξή της. Προσέλαβα τον ‘Γ…’ με καταγωγή από την Αλβανία, ο οποίος με βοήθησε να την θάψουμε στο στάβλο». Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για «μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού», «ψευδή κατάθεση», «ανθρωποκτονία από αμέλεια» και «απάτη», και οδηγήθηκε στις εισαγγελικές αρχές.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας Κλειδιού, η 62χρονη ήταν «ένας κλειστός άνθρωπος και δεν είχε επικοινωνία με κανέναν στην περιοχή. Μου έλεγε ότι η μητέρα της είχε προβλήματα και ότι βρίσκεται σε δομή, χωρίς όμως να αποκαλύπτει σε ποια δομή ακριβώς». Το γεγονός αυτό, όπως σημείωσε ο ίδιος, είχε κινήσει υποψίες στους κατοίκους της περιοχής.