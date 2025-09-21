Στον αυτοσχέδιο λάκκο σε ένα χώρο που παλιότερα λειτουργούσε ως στάβλος στο χωριό Κλειδί στη Βοιωτία, κρυβόταν ένα μακάβριο μυστικό.

Η σορός μίας γυναίκας, μεγάλης ηλικίας, η οποία έφυγε από τη ζωή.

Εκεί την έθαψε η 62χρονη κόρη της, διευθύντρια του ΚΕΠ Οινοφύτων με τη βοήθεια συνεργού.

Απέκρυψε τον θάνατο της και φυσικά την αποτρόπαια πράξη της.

Για ποιο λόγο; Για να συνεχίσει να λαμβάνει το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξη της νεκρής μητέρας της.

Η αλλαγή του νόμου και τα γραφεία κηδειών

Εφόσον – και στον βαθμό που είναι εφικτό – αποδειχτεί ότι η ηλικιωμένη γυναίκα πέθανε από φυσικά αίτια και όχι λόγω εγκληματικής ενέργειας, η 62χρονη θα έπρεπε να απευθυνθεί σε κάποιο γραφείο κηδείων, το οποίο, σύμφωνα με την πρόσφατη αλλαγή της νομοθεσίας, αναλαμβάνει τη δήλωση θανάτου στο ληξιαρχείο για λογαριασμό των συγγενών, αφού αυτοί έχουν παραλάβει το Ιατρικό Πιστοποιητικό Θανάτου (ΙΠΘ), την ταυτότητα του θανόντος, τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ του, καθώς και τυχόν επιπλέον στοιχεία.

Με την ηλεκτρονική πλατφόρμα, το γραφείο κηδειών μπορεί επίσης να καταχωρίσει την αίτηση για την επιστροφή εξόδων κηδείας του e-ΕΦΚΑ για λογαριασμό του δικαιούχου.

Τίποτα από αυτά όμως δεν έγινε και μία μέρα, η ηλικιωμένη γυναίκα απλά εξαφανίστηκε από προσώπου γης.

Η αποκάλυψη

Η ανατριχιαστική αυτή ιστορία αποκαλύφθηκε το Σάββατο, όταν αστυνομικοί μετά από καταγγελίες κατοίκων του χωριού, που δεν είχαν δει ίχνη της άτυχης γυναίκας εδώ και χρόνια, πήγαν στο σπίτι της οικογένειας και αναζήτησαν την υπερήλικη γυναίκα.

Ρωτάγαμε από ενδιαφέρον

«Ρωτάγαμε κάτι να μάθουμε, για το καλό τους. Όσες φορές την είχα πάρει τηλέφωνο, «τι κάνεις, τι κάνει η μαμά;», « τι να κάνει, τώρα θα της κάνω μπάνιο», «τι κάνει η μαμά;», «καλά είναι κοιμάται» …Είναι δύο, τρία χρόνια που έχει χαθεί η γυναίκα, που δεν ξέραμε που ήτανε. Μας έλεγε είναι στη Μαγούλα στην αδελφή μου, τι να της κάνει καλέ η αδελφή της αφού ήταν πιο μεγάλη από εκείνη; Και πέθανε, ήταν και άρρωστη», είπε κάτοικος του Κλειδιού.

«Είναι σε δομή»

Η 62χρονη ισχυριζόταν μάλιστα σε όποιον την ρωτούσε επίμονα ότι η μητέρα της βρισκόταν σε δομή.

«Όταν την ρωτάγανε σε ποια δομή, τους έλεγε ότι δε θέλει επισκέψεις γιατί έχει ψυχολογικά προβλήματα και δεν θέλει να δει άνθρωπο. Κι έτσι κύλαγε ο χρόνος μέχρι που κάποιος έκανε καταγγελία και την έψαξαν και έγινε ό, τι έγινε», δήλωσε ο πρόεδρος κοινότητας Κλειδιού.

Παρουσίασε άλλη γυναίκας ως μητέρα της

Η 62χρονη μάλιστα δεν σταμάτησε εκεί. Δεν δίστασε να παρουσιάσει στους αστυνομικούς ως μητέρα της μία άλλη γυναίκα, μεγάλης ηλικίας, με άνοια.

Σύμφωνα με αποκλειστικό του MEGA, ο συγγενής της ηλικιωμένης που την παρουσίασε η 62χρονη ως τη δήθεν μητέρα της δήλωσε:

«Μου ζήτησε βοήθεια»

«Ήρθε και μου ζήτησε να την βοηθήσω αλλιώς μου είπε ότι θα αυτοκτονήσει. Μου είπε να έπαιρνε την ηλικιωμένη θεία μου στο σπίτι της γιατί θα πήγαινε κλιμάκιο για να δει τη μητέρα της η οποία όμως όπως μου ανέφερε ήταν στην Κόρινθο σε ίδρυμα. Έλεγε πως αν δεν έβρισκαν την μητέρα της θα της ζητούσαν να επιστρέψει τα λεφτά από τη σύνταξη και το επίδομα».

Η ομολογία

Η διευθύντρια του ΚΕΠ προσήχθη από τους αστυνομικούς στο τμήμα και εκεί ομολόγησε τις πράξεις της.

«Η μητέρα μου είχε κινητικά προβλήματα και έφυγε το 2023 από παθολογικά αίτια. Επειδή αντιμετώπιζα σοβαρά οικονομικά προβλήματα αποφάσισα να μην δηλώσω το θάνατο της για να συνεχίσω να λαμβάνω το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξη της. Προσέλαβα τον «Γ…» με καταγωγή από την Αλβανία ο οποίος με βοήθησε να την θάψουμε στο στάβλο».

Δικογραφία

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για «μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού», «ψευδή κατάθεση», «ανθρωποκτονία από αμέλεια» και «απάτη» και οδηγήθηκε στις εισαγγελικές αρχές.