Μία γυναίκα έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτού της σε χωριό της Βοιωτίας. Η ίδια ανέφερε στους αστυνομικούς ότι το έκανε «για να παίρνει το επίδομα αναπηρίας αλλά και τη σύνταξή της».

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το περιστατικό έλαβε χώρα το καλοκαιρί του 2023. Από τότε η γυναίκα αυτή δεν εμφανιζόταν πουθενά στο χωριό.

Έγινε καταγγελία στον εισαγγελέα Θήβας και οι αρχές ξεκίνησαν τις έρευνες.

Το Σάββατο, η 62χρονη παρουσίασε μία άλλη γυναίκα που είχε πρόβλημα υγείας ως μητέρα της, αλλά στη συνέχεια είπε στους αστυνομικούς ότι την είχε θάψει στην αυλή. Η γυναίκα έθαψε τη μητέρα της με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού, τον οποίο δεν κατονόμασε.

Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Θηβών.