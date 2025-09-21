Νέες πληροφορίες έρχονται στο “φως” για τη φρικιαστική υπόθεση στη Βοιωτία, όπου 62χρονη γυναίκα ομολόγησε ότι έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο κοντά στο σπίτι της, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας της.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, η 62χρονη παραδέχτηκε ότι προχώρησε στην πράξη τον Ιούλιο του 2023, όταν η μητέρα της, που αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, πέθανε από παθολογικά αίτια μέσα στο σπίτι. Όπως υποστήριξε, το έκανε εξαιτίας οικονομικών δυσκολιών.

Στην ομολογία της αποκάλυψε ακόμη ότι είχε προσλάβει αλλοδαπό εργάτη, γνωστό με το όνομα «Γ.», ο οποίος τη βοήθησε να μεταφέρει και να θάψει το σώμα. Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να έχει ήδη φύγει από την περιοχή.

Οι Αρχές διερευνούν πλέον τις συνθήκες της υπόθεσης και τις ακριβείς ευθύνες της 62χρονης, αλλά και του συνεργού της, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει σοκαρισμένη.

«Είχαμε καταλάβει ότι κάτι συνέβαινε, αλλά η κόρη ισχυριζόταν πως η μητέρα της βρισκόταν σε ιδιωτική δομή», τόνισε ο πρόεδρος της κοινότητας Κλειδιού, Τάκης Αικατερίνης.

Η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη τις επόμενες ημέρες, με την κατηγορούμενη να αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες.

Φωτογραφικό ντοκουμέντο τη στιγμή της σύλληψης της 62χρονης: