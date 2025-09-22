Ελεύθερη αφέθηκε η 62χρονη γυναίκα από τη Βοιωτία, η οποία κρατούνταν στο αστυνομικό τμήμα Θηβών με την κατηγορία ότι έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της, καθώς και το επίδομα αναπηρίας.

Στις καταθέσεις της φέρεται επίσης να αποκάλυψε το μικρό όνομα ατόμου που τη συνέδραμε στην πράξη. Τον ίδιο η κατηγορούμενη περιέγραψε ως αλλοδαπό που πλέον δεν βρίσκεται στη χώρα, χωρίς να δώσει επαρκή στοιχεία για την ταυτότητά του.

Επιπλέον, η 62χρονη ζήτησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει με τον δικηγόρο της, όπως και με τον γιο της, ο οποίος διαμένει στην Κρήτη.

Το πρωί οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, ενώ το μεσημέρι της Δευτέρας αφέθηκε ελεύθερη.

Η αθλητική επικαιρότητα στο ΟΜΑΔΑ Live