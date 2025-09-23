Η 62χρονη γυναίκα που παραδέχτηκε ότι έθαψε τη μητέρα της και κρατούσε κρυφό τον θάνατό της για να συνεχίζει να εισπράττει παράνομα συντάξεις και επιδόματα, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Η ίδια αφέθηκε ελεύθερη, ενώ η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται στο σπίτι της.

Η κάμερα του Live News βρέθηκε έξω από το σπίτι της και κατέγραψε τις αντιδράσεις της. Όταν η 62χρονη κλήθηκε να σχολιάσει τα δημοσιεύματα και να δώσει τη δική της εκδοχή, αρνήθηκε να απαντήσει, επισημαίνοντας ότι η επιμονή των δημοσιογράφων ταλαιπωρεί τα ζώα της και την ίδια, χωρίς να αποκαλύψει περαιτέρω στοιχεία.

Ο παρουσιαστής Νίκος Ευαγγελάτος σχολίασε τα γεγονότα, τονίζοντας ότι η συμπεριφορά της γυναίκας ήταν απειλητική προς τους δημοσιογράφους, καθώς νωρίτερα είχε χειροδικήσει σε βάρος συναδέλφου μπροστά στις κάμερες, ενώ στη συνέχεια προέβη σε νέες απειλές χρησιμοποιώντας τα σκυλιά της.

Η υπόθεση, που έχει σοβαρή ποινική διάσταση, συνεχίζει να βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.