Η 62χρονη γυναίκα που παραδέχτηκε ότι έθαψε τη μητέρα της και κρατούσε κρυφό τον θάνατό της για να συνεχίζει να εισπράττει παράνομα συντάξεις και επιδόματα, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Η ίδια αφέθηκε ελεύθερη, ενώ η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται στο σπίτι της.
Η κάμερα του Live News βρέθηκε έξω από το σπίτι της και κατέγραψε τις αντιδράσεις της. Όταν η 62χρονη κλήθηκε να σχολιάσει τα δημοσιεύματα και να δώσει τη δική της εκδοχή, αρνήθηκε να απαντήσει, επισημαίνοντας ότι η επιμονή των δημοσιογράφων ταλαιπωρεί τα ζώα της και την ίδια, χωρίς να αποκαλύψει περαιτέρω στοιχεία.
Ο παρουσιαστής Νίκος Ευαγγελάτος σχολίασε τα γεγονότα, τονίζοντας ότι η συμπεριφορά της γυναίκας ήταν απειλητική προς τους δημοσιογράφους, καθώς νωρίτερα είχε χειροδικήσει σε βάρος συναδέλφου μπροστά στις κάμερες, ενώ στη συνέχεια προέβη σε νέες απειλές χρησιμοποιώντας τα σκυλιά της.
Η υπόθεση, που έχει σοβαρή ποινική διάσταση, συνεχίζει να βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.
Στοιχεία για τον λάκκο
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Βασίλη Λαμπρόπουλο, η Αστυνομία επικεντρώνεται σε ένα σημείο της απολογίας της 62χρονης σχετικά με τον χρόνο κατασκευής του λάκκου. Η γυναίκα δεν διευκρίνισε αν ο λάκκος σκάφτηκε τον Αύγουστο του 2023, όταν η μητέρα της φέρεται ότι απεβίωσε, αλλά ανέφερε ότι είχε ήδη δημιουργηθεί από εργάτες για άλλες οικοδομικές εργασίες, χωρίς να προσδιορίσει τον ακριβή χρόνο.
Επιπλέον, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, ο αλλοδαπός που συμμετείχε στην εκσκαφή δεν φαίνεται να γνώριζε ότι θα χρησιμοποιούνταν για την ταφή. Ο χώρος σκάφτηκε απλώς για μεταγενέστερη εργασία, ενώ η 62χρονη ενδεχομένως σχεδίαζε να θάψει εκεί τη μητέρα της για να αποφύγει την καταγραφή του θανάτου από τις αρμόδιες αρχές και τη συμμετοχή γραφείου κηδειών.