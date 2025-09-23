Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Βοιωτίας, με την 62χρονη να θάβει σε έναν στάβλο δίπλα στο σπίτι της την 91χρονη μητέρα της, προκειμένου να συνεχίσει να φαίνεται ζωντανή και να εισπράττει τη σύνταξη και τα επιδόματά της.

Πότε την έθαψε;

Καθώς πληθαίνουν τα αναπάντητα ερωτήματα για την υπόθεση, η εισαγγελία διέταξε προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί αν έχει τελεστεί ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καθώς και για να διαπιστωθεί αν η απάτη που διέπραξε εις βάρος του Δημοσίου η 62χρονη ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.

Το απόγευμα της Τρίτης, ο εισαγγελέας και ο διοικητής του τμήματος ασφαλείας της Τανάγρας πήγαν στο σημείο όπου η 62χρονη είχε θάψει την υπέργηρη μητέρα της για αυτοψία.

Την έθαψε ζωντανή;

Μιλώντας στο MEGA, ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς υπάρχει περίπτωση να θάφτηκε ζωντανή η 91ων ετών γυναίκα.

«Όταν ένας πολίτης ενταφιάζει έναν άλλον άνθρωπο χωρίς να έχει γίνει διαπίστωση του θανάτου από γιατρό είναι πολύ πιθανό να έχει ενταφιάσει ένα ζωντανό άτομο» σημείωσε.

Η κατάθεση του γιου της 62χρονης για την υπόθεση της Βοιωτίας

Την ίδια ώρα, ο γιος της 62χρονης υποστήριξε μιλώντας στους αστυνομικούς ότι είχε να δει αρκετά χρόνια την ηλικιωμένη γιαγιά του.

Όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΑ ΝΕΑ» & «ΤΟ ΒΗΜΑ» Βασίλης Λαμπρόπουλος μιλώντας στο MEGA, ο εγγονός του θύματος υποστήριξε ότι έχει να δει τη γιαγιά του «από τις αρχές του 2021».

Σύμφωνα με τη δικογραφία, είπε ότι «γνωρίζω ότι είχε η γιαγιά μου είχε κάποιο πρόβλημα με τη καρδιά της, γνωρίζω ότι είχε κάνει μια σημαντική επέμβαση, ότι ήταν υπέρβαρη, ότι είχε πρόβλημα με το οξυγόνο της, ότι είχε άνοια, ότι είχε κινητικά προβλήματα. Γνωρίζω ότι λάμβανε φαρμακευτική αγωγή, αλλά δεν γνωρίζω ποια ακριβώς φαρμακευτική αγωγή έπαιρνε».

Όπως φαίνεται, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο από τις αρχές του 2021 μέχρι τώρα για το πότε απεβίωσε η άτυχη γυναίκα, με την 62χρονη να υποστηρίζει στις Αρχές ότι το λάκκο δεν τον είχε σκάψει για να θάψει τη μητέρα της τον Αύγουστο του 2023, αλλά με σκοπό να τοποθετήσει ένα λέβητα στα πλαίσια ανακαίνισης του σπιτιού της.

«Σημαντική είναι και η ερεύνα του ανθρωπολόγου – ιατροδικαστή όπου από κάποιες μικροσκοπικές αναλύσεις μπορεί να καταλάβει πότε περίπου κατά προσέγγιση μπορεί να πέθανε η άτυχη γυναίκα, καθώς δεν υπάρχει κανένα στοιχείο μεταξύ του ’21 και του ’25 πότε απεβίωσε και πότε ήταν εν ζωή», πρόσθεσε ο αστυνομικός συντάκτης.