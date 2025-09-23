Την αντίδραση της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο στο Κλειδί Βοιωτίας προκάλεσε δημοσιογράφος τηλεοπτικής εκπομπής στο Star.

Δημοσιογράφοι βρέθηκαν έξω από το σπίτι της 62χρονης προκειμένου να της αποσπάσουν μία δήλωση και όταν η ρεπόρτερ του Star και της εκπομπής της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», Ευδοκία Μύτιλη, έβαλε το μικρόφωνο μπροστά της για να πάρει μία δήλωση, η 62χρονη το άρπαξε από το χέρι της και το πέταξε κάτω. «Στο στόμα μου δεν θα το ξαναβάλεις, άκουσες; Στο στόμα μου; Αφήστε με!», φώναζε έντονα.

«Το έχει συνειδητοποιήσει, είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και προσπαθεί να συνέλθει. Το λάθος το έκανε γιατί βρισκόταν σε μεγάλη οικονομική ανάγκη και χρειαζόταν χρήματα από τη σύνταξη και το επίδομα που έπαιρνε η μητέρα της. Όφειλε χρήματα σε τράπεζες, είχε δανειστεί από τρίτους για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα υγείας της μητέρας της και άλλα οικογενειακά προβλήματα υγείας», δήλωσε σήμερα στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο δικηγόρος της Νικόλαος Γεωργούσης αναφερόμενος στη διευθύντρια του ΚΕΠ Οινοφύτων.

Σύμφωνα με την ίδια, η μητέρα της πέθανε το 2023 από παθολογικά αίτια και λόγω οικονομικών δυσκολιών αποφάσισε να αποκρύψει το γεγονός. Ομολόγησε ότι προσέλαβε αλλοδαπό εργάτη για να τη βοηθήσει να τη θάψει.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της 62χρονης, η γυναίκα έθαψε τη μητέρα την τον Αύγουστο του 2023, όταν και πέθανε η ηλικιωμένη.

Οι αποκαλύψεις ήρθαν στο φως ύστερα από καταγγελίες κατοίκων που δεν είχαν δει την ηλικιωμένη για χρόνια, ενώ η κόρη ισχυριζόταν ότι η μητέρα της είτε ζούσε με συγγενείς είτε φιλοξενούνταν σε δομή. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, παρουσίαζε άλλη ηλικιωμένη γυναίκα ως τη μητέρα της.