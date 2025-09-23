Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε για να εκφωνήσει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, προετοιμασμένος να μιλήσει για τις «αποτυχίες του παγκοσμισμού», αλλά πρώτα έπρεπε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα με τον τηλεοπτικό υποβολέα του.

«Δεν με πειράζει να κάνω την ομιλία χωρίς τηλεοπτικό υποβολέα, γιατί δεν λειτουργεί», είπε ο Τραμπ προκαλώντας γέλια. Πρόσθεσε ότι όποιος χειρίζεται τον τηλεοπτικό υποβολέα «θα έχει σοβαρά προβλήματα».

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λιβιττ, είχε χαρακτηρίσει την ομιλία ως «σημαντική εξωτερική πολιτική ομιλία», στην οποία ο Τραμπ θα μιλούσε για την «επιστροφή της αμερικανικής δύναμης» και θα έκανε «ανοιχτό και σκληρό λόγο» για τις «αποτυχίες του παγκοσμισμού».

Μετά από περίπου δέκα λεπτά, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο τηλεοπτικός υποβολέας είχε αρχίσει να λειτουργεί, αλλά προτίμησε να συνεχίσει να διαβάζει από το χαρτί στον φάκελο που είχε στο πόντιουμ. «Λειτουργεί τώρα, μόλις ξεκίνησε. Ευχαριστώ», είπε, προσθέτοντας ότι η παραδοσιακή μέθοδος είναι πιο εύκολη.

Ο ίδιος σχολίασε ότι τα τεχνικά προβλήματα μπορεί να βελτιώσουν την ομιλία: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Έτσι μιλάς περισσότερο από την καρδιά», είπε.