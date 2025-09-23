Σαφή προειδοποίηση προς Αθήνα, Λευκωσία και όποιον συνεργάζεται μαζί τους σε πρότζεκτ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο απέστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ.

«Όποια πρότζεκτ στην Ανατολική Μεσόγειο δεν περιλαμβάνουν την Τουρκία, δεν θα είναι επιτυχημένα», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, υπονοώντας ξεκάθαρα το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (και Ισραήλ) καθώς και την έμπρακτη εκδήλωση ενδιαφέροντος από πλευράς Chevron που καταργεί στην πράξη το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Επισημαίνοντας πως η Τουρκία θέλει σταθερότητα και ευημερία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε πως σε τομείς όπως είναι η ενέργεια και το περιβάλλον, η Άγκυρα είναι έτοιμη για διάλογο. Μάλιστα, σημείωσε, πως αναμένει το ίδιο και από τα άλλα κράτη, παραπέμποντας αναμφίβολα στο πρότζεκτ των ελληνικών θαλάσσιων πάρκων σε Ιόνιο και Νότιο Αιγαίο, για το οποίο και ο τούρκος ΥΠΕΞ έχει κάνει επανειλημμένες αναφορές για συνεργασία, αμφιβητώντας εμμέσως τη δικαιοδοσία της Ελλάδας στην περιοχή.

Όσον αφορά το Κυπριακό, ο Ερντογάν χρέωσε στην ελληνοκυπριακή πλευρά το ότι δεν έχει βρεθεί λύση έως σήμερα ενώ τόνισε πως δεν θα αποδεχτεί ποτέ η τουρκοκυπριακή κοινότητα να είναι μειονότητα. Παράλληλα, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα όχι μόνο να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος αλλά και να αναπτύξει οικονομικές σχέσεις μαζί του.

Μηνύματα όμως και προς την ΕΕ επεφύλασσε μέσω της ομιλίας του στη Νέα Υόρκη και την έδρα των Ηνωμένων Εθνών ο Τούρκος πρόεδρος καθώς τόνισε πως ο ίδιος σχεδιάζει ένα κοινό μέλλον με την ΕΕ και ότι θεωρεί σημαντικό να είναι και η ΕΕ το ίδιο αποφασισμένη για αυτό.

Οι συγκεκριμένες αναφορές του Ερντογάν δεν διατυπώνονται για πρώτη φορά. Πρόκειται για επανάληψη γνωστών τουρκικών θέσεων ή δηλώσεων που έχει επαναδιατυπώσει και πρόσφατα η Άγκυρα.

Ωστόσο, το μομέντουμ (με το ελληνοτουρκικό τετ α τετ Μητσοτάκη – Ερντογάν να παραμένει στον «αέρα») θα μπορούσε να κριθεί ως εξαιρετικά κακό καθώς ο Έλληνας πρωθυπουργός έχει υπογραμμίσει ξανά και ξανά πως θα βάλει βέτο στη συμμετοχή της Τουρκίας στον SAFE αν δεν ανακληθεί το casus belli και όσο συνεχίζονται οι αναθεωρητικές δηλώσεις και κινήσεις στο πεδίο.