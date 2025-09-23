Το Βέλγιο προχώρησε στην αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης, ακολουθώντας το παράδειγμα και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Όπως δήλωσε ο βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βίβερ στη διάσκεψη της Νέας Υόρκης για την προώθηση της λύσης των δύο κρατών, «μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε το διεθνές δίκαιο, ιδίως το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών».

Η διάσκεψη, που συγκάλεσαν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία, στόχευε στη νέα ώθηση των διπλωματικών προσπαθειών για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Βασικό σημείο αποτελεί η λύση των δύο κρατών, σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό παλαιστινιακό κράτος θα συνυπάρχουν ειρηνικά.

Ο Μπαρτ ντε Βίβερ τόνισε χαρακτηριστικά πως «η λύση των δύο κρατών δεν είναι νεκρή», επισημαίνοντας ότι «είναι πληγωμένη, αλλά είναι εφικτή η αναβίωσή της και πρέπει να γίνει για το καλό και των δύο λαών».