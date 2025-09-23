Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε στην έναρξη της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, επισημαίνοντας τη σημαντική παρουσία της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Όπως τόνισε, η συμμετοχή αυτή προσδίδει στη χώρα διπλωματικό κύρος και ενισχύει τα διεθνή της ερείσματα. Παράλληλα, ο υπουργός γνωστοποίησε ότι, στο περιθώριο των εργασιών της Συνέλευσης, πραγματοποιήθηκε σειρά διμερών συναντήσεων με ομολόγους του από διαφορετικές ηπείρους.

Ο κ. Γεραπετρίτης ανέδειξε επίσης τον ρόλο της Ελλάδας ως προεδρεύουσας στη Διάσκεψη για τους Αρχαίους Πολιτισμούς, υπογραμμίζοντας πως η πρωτοβουλία αυτή φέρνει κοντά κράτη με κοινά πολιτισμικά χαρακτηριστικά και ιστορικό βάθος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμμετοχή της Ελλάδας στη Διάσκεψη για τη λύση των δύο κρατών στη Μέση Ανατολή, που συγκάλεσαν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία. Ο υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα έχει εκπεφρασμένη θέση στο ζήτημα, πρωτοστατώντας στα ανθρωπιστικά θέματα, παρέχοντας βοήθεια και φιλοξενώντας παιδιά από τη Γάζα, ενώ στηρίζει ενεργά την Παλαιστινιακή Αρχή.

Θέση της Ελλάδας στο Παλαιστινιακό ζήτημα

Αναφερόμενος στο θέμα της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους, ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι η λύση είναι η ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα προ του 1967. Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε πως το βασικό ζήτημα είναι ο χρονισμός, με τη θέση της Ελλάδας να είναι ότι η αναγνώριση πρέπει να πραγματοποιηθεί στο τέλος της πολιτικής διαδικασίας και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Ολόκληρη η δήλωση του υπουργού Εξωτερικών στην ΕΡΤ:

«Ξεκίνησε σήμερα η 80ή Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με την ιδιαιτερότητα ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην καρδιά του Οργανισμού, στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Είχαμε την ευκαιρία για μια σειρά από διμερείς συναντήσεις με υπουργούς Εξωτερικών από την Ευρώπη, από την Ασία, από την Αφρική και από τη Λατινική Αμερική. Η Ελλάδα, ως Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας αποκτά ένα πολύ μεγάλο διπλωματικό αποτύπωμα, αναπτύσσει τα ερείσματα της σε όλο τον κόσμο και τις περιφερειακές της συμμαχίες. Έχουμε την ευκαιρία να προεδρεύσουμε στην Διάσκεψη που γίνεται σε υπουργικό επίπεδο για τους Αρχαίους Πολιτισμούς, που είναι μια πρωτοβουλία η οποία φέρνει κοντά χώρες με κοινά ενδιαφέροντα, με μεγάλο πολιτισμικό βάθος και βεβαίως με το βλέμμα στα αγαθά της αρχαιότητας και του νεότερου κόσμου.

Τέλος, συμμετείχαμε στην διάσκεψη για τη λύση των δύο κρατών την οποία συγκάλεσε ο Γάλλος πρόεδρος και η Σαουδική Αραβία. Πρόκειται για μια διάσκεψη, η οποία ασχολήθηκε με το Παλαιστινιακό. Η Ελλάδα έχει μια εκπεφρασμένη θέση για το ζήτημα αυτό. Η πάγια θέση της είναι ότι είναι μια πρωτοπόρος και επισπεύδουσα χώρα σε ότι αφορά τα ανθρωπιστικά. Ήδη έχει παράσχει σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια, έχει περιθάλψει παιδιά από τη Γάζα, ενισχύει την Παλαιστινιακή αρχή. Σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της Παλαιστίνης, η Ελλάδα θεωρεί ότι αυτή είναι η λύση: η ίδρυση ενός Παλαιστινιακού κράτους στα όρια πρo του 1967. Το ζήτημα είναι ο χρονισμός. Θεωρούμε ότι θα πρέπει η αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους να έρθει στο τέλος της πολιτικής διαδικασίας και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ».