Κατά την άφιξή τους στην 80ή Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, και η σύζυγός του Μελάνια αντιμετώπισαν μία αμήχανη στιγμή, όταν η κυλιόμενη σκάλα σταμάτησε ξαφνικά, αναγκάζοντάς τους να ανέβουν τα σκαλοπάτια πεζοί.

Ο Αμερικανός ηγέτης χαμογέλασε, χωρίς να απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για τη συνομιλία του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η ατυχία συνεχίστηκε κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, όταν ο τηλεπροβολέας ξαφνικά απενεργοποιήθηκε.

NOW – Escalator at UN headquarters immediately stops as Trump and Melania step on it shortly after arriving. pic.twitter.com/8nlUkDoQxm — Disclose.tv (@disclosetv) September 23, 2025

Ο Τραμπ σχολίασε με χιούμορ πως «το μόνο που πήρα από τον ΟΗΕ ήταν ένα χαλασμένο τηλεοπτικό υποβολέα και μια κυλιόμενη σκάλα».

Υπενθυμίζεται ότι στην ομιλία του, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τον ΟΗΕ για αδράνεια στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων συγκρούσεων.