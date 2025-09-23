Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Αμερικής όταν μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού παρέσυρε μια γυναίκα που διέσχιζε την Πατησίων, στο ρεύμα προς Ομόνοια.

Το τροχαίο ατύχημα στην πλατεία Αμερικής έγινε λίγο μετά τις εννέα το βράδυ ενώ σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η γυναίκα, περίπου 40 ετών, πετάχτηκε στον αέρα και τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ αιμορραγούσε.

Το σημείο αποκλείστηκε από αστυνομικούς, ενώ σε λίγα λεπτά έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμα να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρει την τραυματισμένη γυναίκα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Ο αναβάτης της μοτοσικλέτας συνελήφθη και θα ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία.

Σημειώνεται ότι η μηχανή δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας.