Αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο από Ορεστιάδα προς Αλεξανδρούπολη, παρέσυρε ένα όχημα σε αφύλακτη διάβαση, στην πόλη του Σουφλίου στον Έβρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τρένο υπάρχουν επιβάτες αλλά δεν έχει τραυματιστεί κάποιος, σύμφωνα με το evros-news.gr. H ΕΡΤ μεταδίδει ότι ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά.

Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας αντιλήφθηκε το όχημα και έκοψε ταχύτητα, ωστόσο δεν μπόρεσε να σταματήσει εγκαίρως και παρέσυρε το όχημα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει η Αστυνομία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική.