Το Σαββατοκύριακο αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας στην Ελλάδα, καθώς η χώρα θα επηρεαστεί από βαρομετρικό χαμηλό που θα κινηθεί από τη Γαλλία προς την Ιταλία και την κεντρική Μεσόγειο.

Τα πρώτα σημάδια της αλλαγής του καιρού θα γίνουν ορατά από την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, με συννεφιά και τα πρώτα φαινόμενα να εμφανίζονται στη δυτική Ελλάδα, τη δυτική Πελοπόννησο, το Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και την Ήπειρο. Το Σαββατοκύριακο τα φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα, εκτός της Κρήτης και των Δωδεκανήσων.

Στην Αττική, βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται τη Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, ενώ η ατμόσφαιρα και οι μεταβολές της θα καθορίσουν την ένταση και την κατανομή των φαινομένων.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι ιδιαίτερα αισθητή στη βόρεια Ελλάδα, με μείωση 6 έως 10 βαθμών Κελσίου και τις ελάχιστες τιμές να φτάνουν σε μονοψήφιο αριθμό. Σε πολλές περιοχές θα είναι απαραίτητα μπουφάν και ζακέτες, ενώ ο Οκτώβριος αναμένεται πιο ήπιος με σποραδικά φαινόμενα.

Η φθινοπωρινή αλλαγή του καιρού φαίνεται να τηρεί την παραδοσιακή πορεία της εποχής, με τα πρώτα σεπτεμβριανά υγρά φαινόμενα και την αρχική πτώση της θερμοκρασίας να σηματοδοτούν την έλευση του φθινοπώρου.