Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, με την ηλιοφάνεια να επικρατεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κατά τη διάρκεια του μεσημεριού και του απογεύματος θα εμφανιστούν λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και ιδιαίτερα στα ορεινά, καθώς και στα ορεινά τμήματα της Κρήτης.

Τις πρώτες ώρες της ημέρας, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Ήπιοι άνεμοι – Θερμοκρασίες έως 32-33 βαθμούς

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 2 έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 32 με 33 βαθμούς. Αντίθετα, στις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, οι μέγιστες τιμές δεν θα ξεπεράσουν τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Ζεστή και ηλιόλουστη η μέρα στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν μεταβλητοί, εντάσεως 2 με 4 μποφόρ.

Ιδιαίτερα ευχάριστες συνθήκες και σταθερός καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα παραμείνει ηλιόλουστος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν μεταβλητοί, 2 με 3 και τοπικά έως 4 μποφόρ.

Ελίνα Καρέτσου