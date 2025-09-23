Ανάρτηση για τις αλλαγές που αναμένονται στον καιρό τις επόμενες μέρες έκανε ο Θοδωρής Κολυδάς. Μεταξύ άλλων ο κ. Κολυδάς αναφέρει ότι «Ναι κάτι αλλάζει από το Σαββατοκύριακο , αλλά ακόμη είναι νωρίς για συμπεράσματα. Μετά την Τετάρτη θα αρχίζει να ξεκαθαρίζει το προγνωστικό πεδίο».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Κολυδά:

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ …

ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ “ΝΑΥΤΙΛΟΜΕΝΟΥΣ” : Ναι κάτι αλλάζει από το Σαββατοκύριακο , αλλά ακόμη είναι νωρίς για συμπεράσματα. Μετά την Τετάρτη θα αρχίζει να ξεκαθαρίζει το προγνωστικό πεδίο.

Ε, και να μη το ξεχάσω! Κάθε σύστημα που έρχεται τέτοια εποχή, μάλλον πρέπει να αντιμετωπίζεται ως “καλοκαιρία” αντί για κακοκαιρία που πολλοί γράφουν!

Αν πρόκειται περί πραγματικής κακοκαιρίας η #ΕΜΥ θα μας ενημερώσει αρμοδίως