Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τοπικές νεφώσεις αναμένονται στην Κρήτη, ενώ πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά της χώρας.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί, με ένταση 2 έως 4 μποφόρ. Στα ανατολικά, θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ, ενώ τοπικά στο Αιγαίο τις πρωινές ώρες θα φτάνουν έως και τα 5 μποφόρ. Η ορατότητα αναμένεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.

Η θερμοκρασία δε θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου, τοπικά έως και 31, ενώ στις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς.

Καιρός ανά περιοχή

Αττική: Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με βόρειους-βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 30 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Αύριο, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα θαλάσσια και παραθαλάσσια κατά τις πρωινές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας τους 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31, ενώ στις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, ο καιρός αρχικά θα είναι γενικά αίθριος, όμως από τις προμεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά και πρόσκαιρα στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Στα ορεινά της Μακεδονίας προβλέπονται τοπικές βροχές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα θαλάσσια και παραθαλάσσια το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6 και βαθμιαία τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις. Από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά.

Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, στο Ιόνιο και σταδιακά στα δυτικά ηπειρωτικά προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο αναμένονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.