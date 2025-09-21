Η παρατεταμένη ανομβρία που πλήττει τη χώρα έχει οδηγήσει σε αυξημένο ενδιαφέρον για κάθε πληροφορία ή εκτίμηση σχετικά με επικείμενες βροχοπτώσεις, καθώς αυτές αποτελούν πηγή αισιοδοξίας για τους πολίτες.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για αλλαγή στο σκηνικό του καιρού τις προσεχείς ημέρες σημειώνοντας χαρακτηριστικά: “Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχονται τα πρωτοβρόχια…“.

Στη σημερινή του ανάρτηση, ο κ. Τσατραφύλλιας αναφέρει:

“Καλημέρα! Αισιόδοξα είναι τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία σχετικά με τις πολυπόθητες βροχές στη χώρα μας. Συγκεκριμένα το ατμοσφαιρικό βουνό (αντικυκλώνας) που βρίσκεται πάνω από την περιοχή μας φαίνεται να καταρρέει το επόμενο Σαββατοκύριακο και να ανοίγει το δρόμο για βροχοφόρα συστήματα. Ωστόσο μέχρι τότε θα απολαύσουμε αρκετή ηλιοφάνεια, οι άνεμοι σταδιακά θα εξασθενήσουν (περαιτέρω ενίσχυση από την Παρασκευή 26/9) και τη θερμοκρασια να ξεπερνα τους 30 βαθμούς σε πεδινες περιοχές“.