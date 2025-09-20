Ο καιρός σήμερα, Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 αναμένεται αίθριος ενώ θα σημειωθούν τοπικά θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, με ένταση 7 έως 8 μποφόρ..

Γενική εικόνα: Ο καιρός παραμένει κυρίως αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι-βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά 5-7 μποφόρ και στο Αιγαίο, έως τις μεσημβρινές ώρες, κατά τόπους 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 28-30°C και τοπικά στα δυτικά τους 31°C. Στα νησιά του Ιονίου, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 29-31°C, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 25-27°C.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία, Θράκη: Αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στη Θράκη τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28-29°C, τοπικά έως 30°C. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι κατά 2-3°C χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Ο καιρός παραμένει αίθριος. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, στρεφόμενοι σε βόρειους με την ίδια ένταση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 18 έως 29°C, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 30-31°C. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3-4°C χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Βόρειοι άνεμοι 5-6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 και στα νότια θαλάσσια τμήματα έως τις μεσημβρινές ώρες 8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 16 έως 28°C, τοπικά έως 29-30°C. Στις Σποράδες από 22 έως 26-27°C.

Κυκλάδες, Κρήτη: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι 6-7 μποφόρ, τοπικά έως 8 μποφόρ μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Θερμοκρασία από 21 έως 25-26°C, τοπικά στη νότια Κρήτη έως 29°C.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Αίθριος καιρός. Βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι 5-6, τοπικά 7 μποφόρ. Στη Ρόδο, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 19 έως 27-28°C, τοπικά στα νότια έως 29-31°C.

Αττική: Αίθριος καιρός. Βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι 4-6, στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 19 έως 27-28°C.

Θεσσαλονίκη: Αίθριος καιρός. Μεταβλητοί άνεμοι 3 μποφόρ. Θερμοκρασία από 19 έως 27-28°C.

Εξέλιξη καιρού: Κυριακή 21/09/2025 – Τετάρτη 24/09/2025

Την Κυριακή, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και την Κρήτη. Υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στην Εύβοια έως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειοι-βορειοανατολικοί 3-4 μποφόρ, στα ανατολικά 4-6 μποφόρ και στο Αιγαίο, έως τις μεσημβρινές ώρες, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως σε δυτικά και νοτιοανατολικά, φτάνοντας στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 30-32°C, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 29-30°C και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 27-28°C.

Τη Δευτέρα, ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά βόρειοι 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ το πρωί. Αναμένεται μικρή περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας.

Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά, το νότιο Ιόνιο και τη δυτική Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς, που από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς 3-4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά μεταβλητοί 3-4 και στο Αιγαίο βόρειοι τοπικά 5 μποφόρ τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Την Τετάρτη, αναμένεται κυρίως αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, καθώς και στη δυτική Κρήτη. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά το πρωί. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς, που από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς 3-5 μποφόρ. Στα ανατολικά μεταβλητοί 3 και στο Αιγαίο βόρειοι 4, τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.