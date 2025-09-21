Γενικά αίθριος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα, Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις να παρατηρούνται στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και την Κρήτη. Στην Εύβοια υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών έως το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα επικρατούν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο, μέχρι τις μεσημβρινές ώρες, τοπικά θα φτάνουν τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά, φτάνοντας στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 30 με 31 και τοπικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά αναμένονται τιμές 29 με 30 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα κυμανθεί στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία, Θράκη: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στη Θράκη κατά τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα στα ανατολικά θα ενισχυθούν πρόσκαιρα στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 29–30 βαθμούς Κελσίου, με την δυτική Μακεδονία να καταγράφει 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Αίθριος θα είναι ο καιρός, με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 31–32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η θερμοκρασία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Κυρίως αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς βροχές στην Εύβοια έως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις Σποράδες από 22 έως 27 βαθμούς.

Κυκλάδες, Κρήτη: Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι 5 με 6 μποφόρ, με τοπική ενίσχυση έως 7 μποφόρ μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη έως και 31 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα: Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι 5 με 6 μποφόρ, τοπικά έως 7 μποφόρ μέχρι το μεσημέρι. Στα Δωδεκάνησα, βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς και τοπικά στα νότια έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Αττική: Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με μεταβλητούς ανέμους 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Εξέλιξη καιρού τις επόμενες ημέρες

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025: Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 28 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς, ενώ σε Κυκλάδες και Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025: Διατηρείται ο αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και την Κρήτη. Άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς στα δυτικά, με ενίσχυση σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ από το απόγευμα. Στα ανατολικά, βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία παραμένει χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά και τη δυτική Κρήτη. Η ορατότητα το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025: Ο καιρός θα είναι αρχικά γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι, νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6 και σταδιακά στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βορειοανατολικά.