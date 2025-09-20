Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σήμερα, Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025, λόγω των τοπικά θυελλωδών βόρειων ανέμων που θα πνέουν στο Αιγαίο με ένταση έως και 8 μποφόρ μέχρι το απόγευμα.

Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι-βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο κατά τόπους έως 8 μποφόρ έως το απόγευμα.

Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Στα νησιά του Ιονίου, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται 29 με 31 βαθμοί, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 25 με 27 βαθμούς.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός, με βόρειους-βορειοανατολικούς ανέμους 4 με 6, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ μέχρι το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Αίθριος καιρός με μεταβλητούς ανέμους έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς.

Μακεδονία, Θράκη: Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με βόρειους ανέμους 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 με 30 βαθμούς, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Αίθριος καιρός και βόρειοι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς, στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερα.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Αίθριος καιρός με βόρειους ανέμους 5 με 6, στα ανατολικά τοπικά 7 και στα νότια θαλάσσια τμήματα έως 8 μποφόρ μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς, στις Σποράδες έως 27 βαθμούς.

Κυκλάδες, Κρήτη: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη. Βόρειοι άνεμοι 6 με 7, τοπικά έως 8 μποφόρ ως το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 27 βαθμούς, στη νότια Κρήτη έως 29.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα: Αίθριος καιρός. Βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι 5 με 7 μποφόρ, στην περιοχή Ρόδου και Καστελόριζου 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς στα νότια.

Πρόγνωση για την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Αναμένεται κυρίως αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και την Κρήτη. Υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στην Εύβοια έως το απόγευμα.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και νοτιοανατολικά, φτάνοντας έως τους 32 βαθμούς στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη.

Τάσεις για τις επόμενες ημέρες

Τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στο βόρειο Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι ασθενείς, ενώ στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο το πρωί τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, ενώ στα ανατολικά βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα.

Την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά και τη δυτική Κρήτη. Η ορατότητα το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, ο καιρός θα ξεκινήσει γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι όμως, στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ στα ορεινά της Μακεδονίας δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6 και βαθμιαία στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βορειοανατολικά.