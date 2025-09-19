Με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά για την εποχή θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Σεπτεμβρίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι οι πολύ ισχυροί βόρειοι άνεμοι, που μέχρι και το Σάββατο θα φτάνουν σε τοπικά θυελλώδεις εντάσεις στο Αιγαίο, δημιουργώντας έντονο μελτέμι. Από την Κυριακή, οι άνεμοι θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση, δίνοντας τη θέση τους σε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.

Η εικόνα του Σαββάτου

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί σε όλη τη χώρα.

Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη, οι οποίες στα βόρεια τμήματα του νησιού θα είναι κατά διαστήματα αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητοί, κυρίως από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα παραμείνουν ενισχυμένοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ μέχρι το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στα κανονικά επίπεδα όσον αφορά τις μέγιστες τιμές, αγγίζοντας στα δυτικά ηπειρωτικά, το Ιόνιο, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 28 με 31 και τοπικά 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 27 με 30 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα νησιά δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 28 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι επίσης ηλιόλουστος, με θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς και ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ.

Η εικόνα της Κυριακής

Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου ο καιρός θα παραμείνει αίθριος στις περισσότερες περιοχές, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και την Κρήτη.

Στην Εύβοια και τη βόρεια Κρήτη υπάρχει πιθανότητα να ψιχαλίσει πρόσκαιρα μέχρι το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο βόρειοι-βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 4 με 6 και μέχρι το μεσημέρι τοπικά έως 7 μποφόρ, παρουσιάζοντας σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά, με τις μέγιστες να φτάνουν στα δυτικά ηπειρωτικά, το Ιόνιο, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 29 με 32 και τοπικά 33 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 28 με 31 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα νησιά θα κυμανθεί μεταξύ 26 και 28 βαθμών Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ μέχρι το μεσημέρι.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς και ανέμους μεταβλητούς 2 με 4 μποφόρ.

Συνοπτική εκτίμηση

Το σαββατοκύριακο θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και περιορισμένα φαινόμενα, ενώ το βασικό χαρακτηριστικό θα είναι οι ισχυροί άνεμοι που θα συνεχιστούν μέχρι και το Σάββατο, φτάνοντας στο Αιγαίο κατά τόπους σε θυελλώδεις εντάσεις.

Από την Κυριακή, οι άνεμοι σταδιακά θα κοπάσουν, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, δημιουργώντας πιο ήπιες καιρικές συνθήκες.